UBIJANJE RUSA VODI U TREĆI SVETSKI RAT! Analitičari upozoravaju: Moraće da umre mnogo više Ukrajinaca!

Dok ruske snage napadaju Kijev i druge ukrajinske gradove, zapadne sile veoma pažljivo manevrišu kako bi izbegle direktan sukob sa predsednikom Vladimirom Putinom, kako piše “Politiko” čovekom koji kontroliše najveći nuklearni arsenal na svetu i nimalo se ne usteže da se time hvali.

Zapadni saveznici snabdevaju Ukrajinu oružjem i drugim materijalom, ali su isključili ideju o uvođenju zone zabranjenog leta. Dok zemlje EU obezbeđuju sisteme protivvazdušne odbrane, nijedna država nije ponudila da pošalje svoje trupe.

-Sprovođenje zone zabranjenog leta znači ubijanje Rusa. A sve što uradimo a da za posledicu ima ubijanje Rusa dovodi nas do Trećeg svetskog rata – ​​rekao je “Politiku” analitičar iz Vašingtona čiji rad delimično finansira američka vlada, govoreći anonimno zbog osetljivosti situacije. Jedan evropski zvaničnik upoznat sa obaveštajnim brifinzima za američke saveznike rekao je da su analitičari u Vašingtonu došli do zastrašujućeg zaključka.

-Rusija je spremna da upotrebi termonuklearnu bombu u Ukrajini - rekao je on.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je u petak ponovio želju alijanse da izbegne sukob i nespremnost da se uvede zona zabrane letova.

- Jedini način da se uvede zona zabranjenog leta je da se NATO avioni – borbeni avioni – pošalju u vazdušni prostor Ukrajine a potom nametne ta zona zabrane letova obaranjem ruskih aviona. Ako to uradimo, završićemo sa nečim što bi moglo da se okonča sveopštim ratom u Evropi u kojem bi učestvovalo mnogo više zemalja i što bi uzrokovalo daleko više ljudskih patnji – rekao je Stoltenberg posle sastanka ministara NATO u Briselu.

Zvaničnici i diplomate koji su stručnjaci za Rusiju kažu da naporima da se konflikt prikaže kao ukrajinski rat izmiče ključna tačka: Putin je napao Ukrajinu upravo zato što je izabrala put ka EU i NATO. Borba protiv Ukrajine, kako ukazuju, predstavlja zamenu za borbu protiv Zapada. Neki veruju da se sukob jedino može rešiti ako se reše Putinove žalbe u vezi SAD i NATO. Do tada, on će nastaviti rat, navodi “Politiko”.

Drugim rečima, Zapad će završiti još direktnije uključen, politički a možda i vojno, nego što već jeste. Neki ukazuju da što se pre to dogodi i rat će se brže okončati. Ta računica, ukazuje list, pretpostavlja da će Putin izabrati samoodržanje spram nuklearnog armagedona.

Jedan viši zvaničnik EU rekao je da bi Ukrajinci platili zastrašujuću cenu kao posledica toga što Zapad insistira da nije u sukobu i odlaže direktno učestvovanje.

foto: Epa, Ap

-Pokušaće da se pretvaraju još neko vreme i moraće da umre mnogo više Ukrajinaca – rekao je zvaničnik, dodajući da postoji potreba da Zapad prepozna da je to Putinova glavna meta.

Drugi visoki zvaničnik EU je rekao da su se članice bloka postarale da budu sigurne da su oružje i druga pomoć koju šalju Ukrajini u skladu sa Članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija, koji se tiče prava zemlje na samoodbranu, te da Moskva ili bilo ko drugi ne treba na to da gleda kao na direktan ulazak država EU u konflikt s Rusijom.

Moli Mekju, nezavisni bezbednosni analitičar iz Vašingtona, rekla je “Politiku” da poricanjem svog centralnog značaja u sporu zapadne sile nisu uspele da iskoriste priliku da ujedine tri slovenske nacije o kojima Putin često govori – Ukrajinu, Rusiju i Belorusiju – ali protiv ruskog autokrate, u znak podrške demokratije.

-Kao da ne razumemo da smo već učesnik u ovom ratu – ne zato što smo stavili sebe tamo, ne zato što smo mi tražili ovaj rat, ne zbog bilo koje odluke koju je doneo NATO ili bilo koju pojedinačni bilateralni partner Ukrajine, već zato što Vladimir Putin vodi rat protiv nas. A ako se pojavimo u ratu, okončaće se brže i sa manje mrtvih ljudi i to je zaista odluka koju sada moramo da donesemo – rekla je ona.

Mekju je ocenila da postoji šansa da Putin odluči da proširi konflikt čak i kad su zapadne zemlje nastavile da hodaju po tankom zakonskom užetu.

-Mislim da se trenutno dešava veoma oprezna pravna mikroanaliza – da li je borbeni avion previše? Da li to NATO učestvuje u ratu? Da li su dronovi previše? Da li to NATO naoružava Ukrajinu u ratu? Znate šta… Vladimiru Putinu nije stalo do vaše pravne mikroanalize od 40 strana koju ste upravo poslali Savetu za nacionalnu bezbednost – zaključila je Mekju.

Kurir.rs/Blic