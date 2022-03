UŽIVO 14. DAN OD RUSKE INVAZIJE NA UKRAJINU Američki obaveštajci: Rusija je potcenila otpor ukrajinske vojske

Ruska vojna invazija ušla je u 14 dan. Pred vratima Kijeva skuplja se sve više vojske.

8.12 SAD su odbile ponudu Poljske da predaji MiG-29

Ministarstvo odbrane SAD saopštilo je u utorak da ponuda Poljske da preda avione MiG-29 Sjedinjenim Državama na upotrebu ukrajinskoj vojsci nije prihvatljiva.

Portparol američkog Stejt departmenta Džon Kirbi rekao je u utorak da ideja o stavljanju aviona na raspolaganje Sjedinjenim Državama da lete u vazdušnom prostoru gde ruske snage napadaju Ukrajinu predstavlja ozbiljnu zabrinutost za celu alijansu.

Varšava je više puta odbijala mogućnost da svoje vojne avione pošalje direktno u susednu Ukrajinu.

8.11 Nastavlja se evakuacija civila iz Marijupolja

Mariupol civilians manage to flee amid reports of being used as human shield by Ukraine