UŽIVO 15. DAN RUSKE INVAZIJE NA UKRAJINU General Tod Volters: Dževelin i stinger efikasniji od MiG-29!

Invazija ruske vojske na Ukrajinu ušla je u 15. dan. Nade sveta u miru uprte su u Antaliju gde bi trebali da se susretnu ruski i ukrajinski šefovi diplomatije.

8.01 Ukrajinska vojska kod Kijeva uništila 5 tenkova

7.48 Američki general Volters: Protivoklopno oružje efikasnije od MiG--29

Američki general u Evropi izjavio je da protivtenkovsko i protivvazdušno oružje efikasnije za Ukrajinu od MiG-ova 29.

⚡️US top general in Europe: anti-tank, anti-aircraft weapons more effective for Ukraine than MiG-29s. Gen. Tod Wolters said Ukrainians were “making excellent use of these weapons now” and that adding more aircraft would have a marginal benefit and potentially escalate the war.