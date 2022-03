RAKETNA KRIZA INDIJE I PAKISTANA: Islamabad tvrdi da indijski projektil pao u Pendžabu! Izbegnuta velika katastrofa VIDEO

Raketa je "snimljena" ili je praćena od strane pakistanskih radara dok je još bila u indijskom vazdušnom prostoru i praćena je sve dok nije udarila, rekao je generalni direktor za odnose s javnošću među službama (ISPR) general-major Babar Iftikhar na konferenciji za novinare, na kojoj je bio i vicemaršal vazduhoplovstva Tarik Zia.

Leteći objekat je predstavljao opasnost za mnoge međunarodne i domaće letove sa obe strane granice i mogao je da dovede do velike katastrofe, rekao je general Iftihar.

Rekao je da je na Indiji da objasni incident, koji pokazuje da Indija „ne poštuje bezbednost u vazduhoplovstvu“. General Iftihar rekao je da Pakistan snažno protestuje protiv ovog flagrantnog kršenja svog vazdušnog prostora.

Ranije su u sredu uveče primljeni oprečni izveštaji od Mijana Čanua, pri čemu su neki ljudi tvrdili da se letelica srušila u blizini grada, a drugi su rekli da objekat ne liči na letelicu.

Leteći objekat, koji je pakistansko vazduhoplovstvo kasnije identifikovalo kao nadzvučnu raketu, pokupio je pakistanski sistem protivvazdušne odbrane u 18:43 po pakistanskom vremenu u indijskoj Sirsi, 104 km od granice sa Pakistanom, gde je lansiran sa zemlje.

Raketa se prvo kretala u pravcu jugozapada, a zatim promenila kurs i ušla u pakistanski vazdušni prostor južno od Bahavalpura. Leteo je na visini od 40.000 stopa nadzvučnom brzinom koja se kretala između 2,5 i 3 maha.

Projektil je prošao 124 km unutar Pakistana i ostao u vazduhu 3 minuta i 44 sekunde pre nego što se srušio u blizini Mian Čanua u 18:50. Od kada ga je Pakistan pokupio do pada u blizini Mian Čanua, objekat je bio u vazduhu 6 minuta i 40 sekundi. Na tlu je oštetio zid i ostavio krater.

DG ISPR potvrdio je da objekat nije oborio Pakistan. Međutim, rekao je da su sve taktičke i tehničke akcije sprovedene i da je Pakistan tačno znao gde je cilj udarca. Zbog toga su snage ubrzo stigle na lice mesta.

General Iftikhar je rekao da je reakcija Pakistana bila "savršena". Zemlje preduzimaju različite mere u vreme mira i kada su u ratu, rekao je on. AVM Zia je rekao da je početna istraga sugerisala da se radi o nenaoružanoj supersoničnoj raketi. General Iftihar je odbio da komentariše moguće motive Nju Delhija i rekao da je na Indiji da objasni razvoj događaja.

„Šta god da je izazvalo ovaj incident, Indija treba da objasni“, rekao je on. Novinari na konferenciji za novinare želeli su da znaju da li je Indija pokušala da testira odbrambene sposobnosti Pakistana. ISPR-DG je rekao da Indija nije saopštila ništa o objektu preko telefonske linije DGMO.

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova pokrenulo je to pitanje sa susednom zemljom, rekao je on. Indijski zvaničnici nisu komentarisali incident do četvrtka uveče. Međutim, neki ljudi su tvrdili da je leteći objekat varijanta Brahmos rakete koja ima domet do 400 km i putuje nadzvučnom brzinom.

Objave na društvenim mrežama pokazale su šta liči na poklopac od projektila ili malog motora. SAMAA Digital nije mogao da potvrdi autentičnost slika. Tokom konferencije za novinare, vojni portparol odbio je da komentariše političku situaciju u zemlji.

General Iftihar je rekao da je na svojoj prethodnoj konferenciji za novinare jasno stavio do znanja da vojska nema nikakve veze sa politikom. „Zamolio bih da se ne spekuliše“, rekao je on. „Ako neko sumnja da mi nešto radimo… trebalo bi da im postavite pitanje“, rekao je on.

