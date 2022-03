BRUKA ZA NATO! Oštećeni dron koji je pao u Zagrebu leteo 700 kilometara? Rusi tvrde da su ga pogodili iznad Krima!

„Prvi od njih pao je u blizini grada Krasnoperekopska (Republika Krim), a drugi u Zagrebu (Hrvatska), preletevši više od 700 kilometara“, rekao je izvor za Tass.

On je objasnio da je ovaj dron „u suštini mala mlazna letelica sposobna da ponese prilično ozbiljno opterećenje bombom, do jedne tone“. Prema njegovim rečima, oba uređaja su izvela „probne letove” do Krima, ali je jedan od njih skrenuo sa kursa i odleteo u hrvatsku prestonicu.

Delove ukrajinskog drona Tu-141 otkrili su ruski graničari 11. marta u 10.35 časova, na 17,6 km od državne granice i 8,5 km od Krasnoperekopska na obali jezera Krasnoje“, rekao je izvor.

