BESAN: Putin zbog fijaska u Ukrajini u kućni pritvor stavio čelnike FSB!

Ruski predsednik Vladimir Putin, prema pisanju britanskog lista Dejli mejl, stavio je u kućni pritvor šefa spoljne obaveštajne službe Federalne službe bezbednosti (FSB) i njegovog zamenika pošto ih je okrivio za niz poraza i fijasko tokom invazije na Ukrajinu.

Kako prenosi Andrej Soldatov, novinar koji godinama prati situaciju u ruskim obaveštajnim krugovima, prema Putinovoj naredbi u kućni pritvor su stavljeni general Sergej Beseda (68), šef Pete uprave FSB, i njegov zamenik Anatolij Boljuh.

Propao blickrig

Prema Soldatovu, koji je rekao da je Putin zaista nezadovoljan službom i da je krivi za loše obaveštajne podatke, koji su ga uoči invazije uveravali da će se ruske snage suočiti samo sa simboličnim otporom ukrajinske vojske i da su sami Ukrajinci željni da se otarase svojih vođa. Spominju se i pronevera sredstava namenjenih za subverzivni i prikriveni rad u Ukrajini, kao i namerno plasiranje lažnih informacija o političkoj situaciji u Ukrajini.

FSB je Putinu navodno predao obaveštajne podatke koji sugerišu da je Ukrajina slaba, prepuna neonacističkih grupa i da bi lako odustala ako bi bila napadnuta. Međutim, ruske oružane snage su se suočile sa žestokim otporom ukrajinskih vojnika.

Licitiranje na Zapadu

Ruski gubici su veliki

Do pouzdanih brojeva o ruskim gubicima je vrlo teško doći. Moskva je saopštila da je za nedelju dana poginulo 498 vojnika, Ukrajina veruje da je Rusija izgubila do 12.000 ljudi za dve nedelje. Na drugoj strani, evropski obaveštajni podaci navode da su brojke niže - između 6.000 i 9.000, dok SAD procenjuju da je poginulo do 3.000 ruskih vojnika.