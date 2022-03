ŽILAVI GRAČ PREŽIVO UKRAJINSKU RAKETU Ruski Suhoj Su-25 dobio bitku sa Stingerom ili poljskim Piorunom! VIDEO

Ruska vojna televizija TV Zvezda objavila snimak jurišnika Su-25 koji je preživeo pogodak ukrajinske PVO rakete lansirane sa ramena. Ostalo je nejasno da li je u pitanju Igla, Stinger ili poljski Piorun.

Iako je u dosadašnjem toku rata jurišnik Su-25 bio obaran i na ruskoj i na ukrajinskoj strani. Ovaj put u brojke oborenoh nećemo ulaziti, ali ovaj jurišnik ipak je pokazao upotrebljivost, ali i žilavost o čemu govori i objavljeni snimak.

Bilo je onih, koji su tvrdili da ovaj frontovski jurrišnik ništa nevalja, da je kanta i da je njegov američki pandam A-10 mnogo bolji. Međutim ovaj veteran avganistanskog, dva čečenska i gruzijskog rata se i dalje ne predaje.

Ovaj avion još pre nego što je ušao u operativnu upotrebu po naređenju tadašnjeg sovjetskog ministra odbrane maršala Ustinova upućen je u Avganistan 1980. Tako je već 1981. delovala cela jedna borbena eskadrila, a već 1984. čak puk od 40 aviona Su-25. Zbog svoje ružnoće piloti su ovaj avion nazvali "Grač"-Vrana.

Za osmam godina rata u Avganistanu izveli su 60.000 avio-poletanja. Bilo je slučajeva da su u jednom danu pojedini piloti imali čak do 10 poletanja. Ukupno za sve vreme rata od 1980-1981 oborena su 23 aviona. Borbena žilavost ovog aviona zasnovana je na sposobnosti da preživi pogodak umesto da izbegava PVO. Pilotska kabina, motor, rezervoar za gorivo zaštićeni su titanijumskim pločama, koji je otporan na kalibar 12,7 mm, a delovi motora su dobili i dodatnu zaštitu od titanijuma i gume.

Kada su mudažhedini u Avganistanu od CIA dobili prenosne PVO sisteme Stinger. Za kratko vreme oboreno je bilo šest letelica. Taktika koju su do tad koristili, kao i danas u Ukrajini niski let morala je biti promenjena pa su otišlli na visine od preko 5.000 m gde su bili nedostupni za rakete koje se lansiraju sa ramena. U Ukrajini to još nije bio slučaj. Naknadno motori su dobili uređaje za gašenje freonom, a u trup je ubačena titanijumska ploča debljine 5 mm koja treba da spreči ispadanje oba motora. U poslednjem slučaju ta ploča je odigrala značajnu ulogu. Ukupna masa oklopne zaštite na modifikovanim suhojjima 25 dostigla je 1.100 kilograma. Letelice su dobile snažnije motore R-195, koji su stvarali manju temperaturu na izduvniku i time manji IC odraz.

Ukrajinska vojska imala je u svom sastavu jedan puk sa ovim jurišnicima i većina ovih letelica je uništena u vazduhu, najviše u okolini Hersona i Donjecka, ali i u napadima na aerodrome.

TAKTIČKO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Projektant OKB Suhoj Namena: Jurišnik Dimenzije: dužina 15,53 m, razmah krila 14,36 m, visina 4, 8m Masa: prazan 9.315 kg, maksimalna poletna17.600 kg Pogonska grupa: dva turbomalzna motora Sojuz R-95Š, kapacitet goriva 3.000 kg. Naoruažanje: dvocevni top GŠ-30-2 kalibra 30 mm sa 250 granata, rakete: H-25ML, H-29L/T, nevođena raketna zrna S-8, S-13, S-25, rakete vazduh-vazduh R-60M

