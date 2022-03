IZAZVAO PUTINA! Ilon Mask poslao poruku ruskom predsedniku

- Ovim putem izazivam Putina na pojedinačnu borbu , napisao je Mask delimično na latinici, delimično na ćirilici i dodao:

"Ulog je Ukrajina".

Njegov tvit je izazvao brojne komentare, a mnogi su se pitali da li se on šali.

Mask je prethodno odbio da blokira ruske državne medije.

On je izjavio da su neke vlade, ali ne i ukrajinska, naložile njegovom satelitskom širokopojasnom servisu Starlink da blokira ruske informativne izvore i medijske kuće.

I hereby challenge Владимир Путин to single combat Stakes are Україна