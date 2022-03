DŽORDŽ SOROŠ O SITUACIJI U UKRAJINI: Treći svetski rat počeo je 24. februara; Putin gubi kontakt sa realnošću i ima fiks ideje

Soroš je osnivač Fondacije Otvoreno društvo i veliki zagovornik liberalne demokratije. Rođen je u jevrejskoj porodici u Budimpešti 1936. godine, preživeo je Drugi svetski rat i nacističku okupaciju, a nakon rata emigrirao je u Veliku Britaniju gde je završio Londonsku školu ekonomije.

Potom se odselio u SAD i osnovao jedan od najuspešnijih investicijskih fondova na svetu.

"Ruska invazija na Ukrajinu 24. februara označila je početak Trećeg svetskog rata koji ima potencijal da uništi našu civilizaciju", dramatično započinje Soroš svoj tekst.

Piše da je invazija usledila nakon dugotrajnog sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga 4. februara - na dan početka proslave kineske lunarne nove godine i Zimskih olimpijskih igara u Pekingu.

"Na kraju tog sastanka njih dvojica objavila su pažljivo sastavljenu izjavu od 5000 reči u kojoj proglašavaju blisko partnerstvo između njihove dve zemlje", podseća Soros.

"Iznenadilo me što se činilo da je Si Putinu dao carte blanch da napadne Ukrajinu i povede rat protiv te zemlje. Mora biti vrlo uveren u to da će njegova potvrda za doživotnog vladara Kine kasnije tokom godine biti obična formalnost. Nakon što je svu moć koncentrisao u svojim rukama, Si je pažljivo osmislio scenario koji ga stavlja u ravan s Mao Cedongom i Deng Ksijaopingom", smatra Soroš, koji vidi veliku opasnost u približavanju Rusije i Kine.

"Nakon što je dobio Sijevu podršku, Putin je neverovatnom brutalnošću krenuo u realizaciju svog životnog sna. Sada star gotovo 70 godina, Putin smatra da ako želi ostaviti trag u ruskoj istoriji, to mora biti sada ili nikada. No on ima iskrivljenu percepciju uloge Rusije u svetu. Čini se da veruje kako ruski narod treba cara kojeg će slepo slediti. To je sušta suprotnost demokratskom društvu, to je vizija koja iskrivljuje 'rusku dušu', emocionalnu do sentimentalnosti", navodi Soroš.

Soros smatra da se nekada lukavi KGB-ovac u poslednje vreme promenio. "Čini se da je razvio fiks-ideju i izgubio dodir sa stvarnošću", navodi.

Za Ukrajince ima samo reči hvale.

"U svakom slučaju, krivo je procenio situaciju u Ukrajini. Pretpostavljao je da će Ukrajinci ruskog govornog područja dočekati ruske vojnike raširenih ruku, no pokazalo se da se oni ne razlikuju od stanovništva koje govori ukrajinski. Ukrajinci su do sada pružili neverovatno hrabar otpor u naizgled bezizlaznoj situaciji", piše.

Soroš smatra da je ruska vojska u lošem stanju i da Ukrajina uz pomoć Zapada može da pobedi.

"Ruska vojska se pokazala slabom kada je dobila naredbu da napadne ukrajinsku braću. Takođe, ukorenjena korupcija u dodeli ugovora za obranu odigrala je veliku ulogu u tim neuspešnim rezultatima. Umesto da okrivljuje sebe, čini se da je Putin izgubio razum u pravom smislu te reči. Odlučio je da kazni Ukrajinu jer mu se protivila i čini se da je izgubio sve inhibicije. On baca celu rusku vojsku u bitku i ignoriše sva pravila ratovanja, ne samo ono o neselektivnom bombardovanju civila. Od tada su pogođene brojne bolnice", piše on.

Soroš misli i da bi Rusija vrlo lako mogla da izgubi rat.

"I SAD i Evropska unija šalju obrambeno oružje Ukrajini, a u toku su i napori za kupovinu borbenih aviona MiG ruske proizvodnje, s kojima su ukrajinski piloti upoznati. To bi moglo napraviti veliku razliku", smatra on.

Kakav god bio ishod rata, Putin je već učinio čuda ujedinivši EU. "Možemo se samo nadati da će Putin i Si biti svrgnuti pre nego što uspeju da izbrišu našu civilizaciju", zaključio je Soroš u svom komentaru.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/Index.hr