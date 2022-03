NEOČEKIVANA PORUKA ZELENSKOG: Došlo je vreme da priznamo da Ukrajina neće postati članica NATO

"Jasno je da Ukrajina nije članica NATO, mi to shvatamo, normalni smo ljudi. Godinama smo slušali o navodno otvorenim vratima, ali sada smo takođe čuli da tamo nećemo ući. I to je istina i to se mora priznati“, rekao je Zelenski tokom sastanka lidera zemalja Zajedničkih ekspedicionih snaga.

Prethodno je ukrajinski predsednik izjavio da je izgubio interesovanje za ulazak u NATO i da Alijansa nije spremna da prihvati Ukrajinu, jer se plaši konfrontacije sa Ruskom Federacijom.

Ako Ukrajina postane članica NATO, to će značiti rat NATO-a i Rusije, samo je pitanje da li je Alijansa spremna to, izjavio je ranije ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov.

"U doktrinarnim dokumentima Ukrajine piše da su spremni da oružanim putem osvoje Krim. Ako Ukrajina do tada postane članica NATO-a, to bi značilo rat NATO-a i Rusije. Da li je Alijansa spremna na to?“, saopštio je Meškov na konferenciji za medije u Parizu.

