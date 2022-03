HAOS U KIJEVU: Dok bombe padaju, uveden policijski čas od 35 sati

Broj civilnih žrtava u ukrajinskoj prestonici Kijevu nastavio je da raste nakon što su juče ruske snage granatirale nekoliko stambenih zgrada, kao i stanicu metroa!

Gradonačelnik Vitalij Kličko, bivši bokserski svetski šampion, uveo je policijski čas u trajanju od 35 sati, dok ruske trupe stežu obruč oko grada.

Iz Kijeva je izbeglo više od polovine od oko tri miliona stanovnika.

Raste broj žrtava

- Danas je težak i opasan trenutak. Od danas, 15. marta, s početkom od 20 sati počinje policijski čas. Trajaće do sedam sati ujutro 17. marta. Zabranjeno je kretanje gradom bez posebnih propusnica. Građani će moći da odu samo do skloništa. Molim sve Kijevljane da se pripreme za činjenicu da će dva dana morati biti kod kuće ili, u slučaju alarma, u skloništu - rekao je Kličko.

Spasilačka služba juče je saopštila da su ruske rakete pogodile neboder od 15 spratova u kvartu Svjatošin u zapadnom delu grada. Na licu mesta su pronađena dva tela, dok je 27 osoba spaseno. Nakon granatiranja u zgradi je izbio požar. Juče ujutru na udaru se našla i devetospratnica na severozapadu Kijeva, u kvartu Podol.

U okviru mirovne misije juče kasno po podne, posle zaključenja ovog izdanja Kurira, u Kijev je trebalo da stignu premijeri Slovenije Janez Janša, Češke Petr Fijala i Poljske Mateuš Moravjecki. U pitanju je prva poseta visokih evropskih zvaničnika ukrajinskoj prestonici od početka ruske invazije 24. februara. Slovenački mediji prenose da je poseta pripremana u tajnosti i da je evropska trojka u Kijev krenula vozom u trenutku dok na ukrajinskom tlu u svakom trenutku vreba smrt.

Brzo troše oružje

Opasno putovanje u Kijev vozom organizovano je u dogovoru s predsednicom EK Ursulom fon der Lajen i predsednikom Saveta EU Šarlom Mišelom. Oni će se u Kijevu sastati s Vladimirom Zelenskim, predsednikom Ukrajine. Nisu poznati ni mesto susreta ni koliko će trojka ostati u prestonici Ukrajine. Radi se o opasnoj misiji koja može lako da krene po zlu.

U međuvremenu, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski zatražio je od Zapada više oružja. On je poručio liderima deset evropskih zemalja da bi pomaganjem Kijevu pomogli sebi.

- Naša vojska ubrzano troši oružje i drugu opremu koje smo dobili. Moramo da priznamo da je Rusija odmetnuta država i mora biti uveden trgovinski embargo. To je nešto što je potrebno nama, ali i vama, kao i ostatku sveta, kako bismo osigurali mir u Evropi i Ukrajini - kazao je Zelenski.

On je ponovo izrazio frustraciju zbog odbijanja NATO da uvede zonu zabrane letova iznad Ukrajine, što bi verovatno dovelo do direktnog sukoba i izbijanja trećeg svetskog rata.

- Istražujemo incident vezan za dron koji je pao u Hrvatskoj. Koliko sada znamo, to nije bio napad. Preliminarna istraga pokazuje da se ne radi o naoružanoj letelici i da je ostala bez goriva i da se zbog toga srušila u Zagrebu. Važno je znati da saveznici razmenjuju informacije i da je dron bio pod nadzorom NATO sistema i na kraju se srušio u Zagrebu.

- Kina ima prava da očuva svoja legitimna prava i interese - ocenio je on.

On je rekao da se Kina „uvek protivi pribegavanju sankcijama za rešavanje problema, posebno jednostranim sankcijama bez osnove i međunarodnog prava“.

PREDSEDNIK UKRAJINE SE OBRATIO

Zelenski: Ukrajina neće biti članica NATO

Ukrajinski predsednik Zelenski rekao je juče da njegova zemlja neće postati članica NATO.

foto: Printscreen/Facebook

- Jasno je da Ukrajina nije članica NATO, mi to shvatamo, normalni smo ljudi. Godinama smo slušali o navodno otvorenim vratima, ali sada smo takođe čuli da tamo nećemo ući. I to je istina i to se mora priznati - rekao je Zelenski. Prethodno je ukrajinski predsednik izjavio da je izgubio interesovanje za ulazak u NATO i da Alijansa nije spremna da prihvati Ukrajinu, jer se plaši konfrontacije s Ruskom Federacijom.