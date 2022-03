NOVI SVET! ANALIZA STRUČNJAKA: Rusija će politički oslabiti, ostaje na rivalstvo KINE I AMERIKE, Evropska unija dobija šansu!

Rusko-ukrajinski sukob stvara potpuno novi svetski poredak - Rusija će dodatno politički slabiti, ostaje na snazi rivalstvo Kine i Amerike, a NATO će podići još veći zid prema Ruskoj Federaciji, ocenjuju sagovornici Kurira. Kako kažu, sigurno je - čeka nas nova podela sveta.

SAD ostaju bez monopola

Bivši ambasador Milisav Paić jasnog je stava - svet će nakon sukoba u Ukrajini izgledati sasvim drugačije.

- Zapad pod pritiskom SAD, koje učestvuju u ratu, pokušava da vojno, ekonomski i finansijski iscrpi Rusiju, što se neće dogoditi. Svet će nakon ove invazije na Ukrajinu svakako izgledati drugačije. Imaćemo novi svet u kome SAD neće biti ono što su dosad bile, neće imati monopol vojne i političke moći, oni ovo i rade ne bi li zaustavili ekonomski razvoj Rusije i Kine. No, Rusija će verovatno jedno vreme biti oslabljena, ali dugoročno se stvari stavljaju na nove osnove i američka arogancija će na kraju doživeti krah - ocenjuje Paić.

Kako navodi, cilj je i bio da SAD, preko Ukrajine, naprave uporište za destabilizaciju Rusije i nastave dalje širenje NATO ka Kini.

- Ovo je deo jedne dugoročne strategije SAD. Ali Kina je ekonomski najjača zemlja sveta, sa realnom ekonomijom, koja se zasniva na proizvodnji. S druge strane, SAD upravljaju MMF, Svetskom bankom, i to može da ima velike posledice po Kinu, zato se ona i drži uzdržano. Istovremeno, Kina, Rusija i zemlje Briksa rade na formiranju novog finansijskog sistema koji bi bio imun na Zapad, čije jedinstvo je na vrlo klimavim nogama i već se polako osipa - konstatuje Paić.

Suzana Grubješić Podela moći već počela Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku kaže da do globalne preraspodele moći već dolazi: - A kako će tačno izgledati, još uvek nije sasvim jasno i izvesno. SAD sa Velikom Britanijom i Australijom već imaju savez AUKUS na Pacifiku, koji pokriva i Južnu Ameriku, Kina ostaje velika ekonomska sila kao i do sada, ali zasad izvan većeg političkog uplitanja. Rusija je na putu da postane izolovana, iza nove gvozdene zavese koja se podiže od Baltika do Crnog mora. Evropa se konačno probudila, izlazi iz birokratske nemoći i pokušava da se geostrateški pozicionira, kao što je nova Evropska komisija i obećala pre dve godine, kad je preuzela dužnost.

Multipolaran svet

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže da ovaj rusko-ukrajinski sukob potvrđuje da je svet definitivno multipolaran i da SAD nisu više dominantna sila u svetu.

- To je nesporna činjenica. I dalje su dominantne tri sile - SAD, Kina i Rusija - i postoji dobar deo regionalnih sila koje igraju značajnu ulogu u međunarodnom poretku - Britanija, Turska, a koje ne slede do kraja politiku NATO, zatim Indija, Japan i niz velikih država koje nisu sledile politiku SAD u vezi sa sankcijama Rusiji. Prema tome, jedan od ishoda je i nova podela sveta - navodi on za Kurir.

Ivana Žigić

