ALARMANTNO: Zbog rata u Ukrajini preti GLAD U SVETU! Prvi na udaru su Afrika i Bliski istok!

Iako se rat u Ukrajini nalazi hiljadama kilometara daleko od nje, život Fadije Hamije, profesorke na univerzitetu u Libanu, znatno je otežan. Ona se i ranije dovijala da spoji kraj s krajem u zemlji čija je ekonomija u padu, ali rat u dalekoj Ukrajini samo je pogoršao situaciju.

Prazne police

Od početka marta brašno je nestalo s polica radnji, a cena hleba porasla je za više od 70 odsto, prenosi Fajnenšel tajms. - Supermarketi gomilaju robu koju prodaju po visokim cenama. Depresivna sam kad god odem u radnju - kaže Hamije. Vrednost lokalne valute je od 2019. izgubila više od 90 odsto, a pošto 70 odsto žita Liban uvozi iz Ukrajine, situacija će se samo pogoršati.

Ujedinjene nacije su upozorile na „uragan gladi“, koji već počinje da se oseća, a prvi na udaru su upravo sever Afrike i Bliski istok.

- Moramo učiniti sve što je moguće da sprečimo uragan gladi i slom globalnog sistema ishrane - rekao je Antonio Guteres, generalni sekretar UN, prenosi Frans 24.

Ukupno 15 afričkih zemalja odatle uvozi barem pola svoje pšenice, dok ukupno 25 uvozi barem trećinu.

- Dok razgovaramo, petina ukrajinskog prinosa pšenice iz prošle godine još je blokirana u Ukrajini, isto važi za 40 odsto kukuruza. Globalna tržišna cena pšenice je eksplodirala - kaže Martin Frik, direktor Svetskog programa za hranu UN u Nemačkoj, i dodao:

- Imamo za dve trećine višu cenu pšenice nego pre godinu dana, a polovina tog poskupljenja došla je od početka rata u Ukrajini. Ovo direktno pogađa neke od najsiromašnijih zemalja u svetu i gura porodice u tim zemljama ka siromaštvu i gladi - naveo je on, prenosi Dojče vele.

Ratna privreda

Veliki udarac po Afriku i Bliski istok, a daleko manji po Evropu, predviđa i Institut za svetsku privredu iz Kila: Ukrajina će najpre biti odsečena od svetske privrede. Trgovinski putevi su prekinuti, infrastruktura uništena i svi preostali proizvodni kapaciteti mogli bi biti usmereni na ratnu privredu, naveo je ovaj institut.

Ukrajina i Rusija proizvode 53 odsto suncokretovog ulja u svetu, kao i 27 odsto pšenice.

Miladin Kovačević

I Evropa u opasnosti

l Nažalost, perspektive su vrlo loše gledajući sadašnji trenutak. Najpre će biti pogođene one zone gde inače postoji deficit prehrambenih proizvoda, posebno žitarica, a to je posebno u Africi. Tamo se najviše i angažuju međunarodne organizacije i samim tim Ujedinjene nacije. Najgore je što ta opasnost preti i Evropi, bez obzira na to što mnogi kažu da neće biti gladi. Ako se ne zaustavi ratna kampanja u Ukrajini, ako se ne dogodi smirivanje ratnih operacija, tačnije, ako se ne prekine i potom ne požuri sa setvom kukuruza, žita, pšenice, do kraja ove godine ta glad bi se mogla osetiti ne samo u Africi već i na drugim kontinentima.