BIVŠI ŠEF CIA O PUTINU: Ima prst na nuklearnom dugmetu, nadam se da je razuman

- Putin je u velikoj meri izolovan, posebno u poslednje dve godine otkako traje pandemija, a uz to je činjenica da ima vrlo malo ljudi koji mu imaju pristup. To otežava prikupljanje obaveštajnih podataka kojima se može verovati, tako da se puno čita o tome što on radi i govori javno, rekao je u emisiji BBC-jevog Radija 4.

Klaper: Nadam se da Putin razmišlja racionalno

Putin je učinio puno stvari koje nisu u skladu sa njegovim "tradicionalnim, zatvorenim, hladnim, pragmatičnim i mehaničkim ponašanjem", kaže Klaper.

Na pitanje da li je Putin racionalan, Klaper odgovara da se nada da ''ako imate posla sa šefom države koji ima prst na dugmetu za najveći nuklearni arsenal na svetu, da razmišlja racionalno".

- Znam da su se njegovo ponašanje i držanje promenili u odnosu na ranije, rekao je.

- Plaćamo li cenu za greške napravljene u prošlosti, ne delujemo kada su se prešle granice kada je Krim aneksiran ili kada je korišćeno hemijsko oružje u Siriji? Sadašnji američki predsednik Bajden bio je potpredsednik za vreme tih događaja i proživeo je sve to, što bi dovelo do toga da je svoje javne izjave ublažio i bio vrlo odmeren, kaže Klaper.

Kurir.rs/Index.hr