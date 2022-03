PENTAGON U ZABUNI Ne vide koji je krajnji cilj Rusa u Ukrajini! Ali portparol ipak tvrdi: Očekujemo još nasilnije napade!

„Nije nam sasvim jasno šta je sada njihov cilj“, rekao je portparol Pentagona Džon Kirbi u intervjuu u utorak ujutru za Foks.

Ruske snage „imaju samo dva naseljena centra koja su zapravo zauzele“ tokom prvih 27 dana rata, dodao je on tokom drugog intervjua u utorak ujutro za CNN. „Nisu mogli da uzmu nijednu drugu. Oni su usporeni", prenosi Vašington Egzaminer.

Pokušali su da zauzmu glavni grad Kijev i brzo sruše vladu, ali ostaju na periferiji grada, miljama daleko, i gube tlo u nekim okolnim predgrađima. Otpor ukrajinskih snaga odigrao je veliku ulogu u „zaustavljenom“ napretku Rusa.

Rusi su bombardovali razna mesta širom zemlje, pretvarajući nekada uspešne gradove u razorema mesta sa masovnim grobnicama, razbacanim ostacima, bombardovanim zgradama i urušenim strukturama. Hiljade su umrle, a milioni su proterani iz svojih domova, bežeći u obližnje zemlje.

S obzirom da napori Rusa slabe, čini se da su odlučili da pokušaju da bombarduju Ukrajinu kako bi se pokorili, a to uključuje lansiranje napada i projektila bez obzira na život civila. Ali, s obzirom da otpor Ukrajinaca ostaje stabilan, rusko „neselektivno bombardovanje“ moglo bi da bude „uvertira za još nasilnije napade“, dodao je Kirbi.

Mnistar odbrane Lojd Ostin je prošlog četvrtka rekao da smo „nedavno videli da su usredsređeni direktno na civile“, dok je Kirbi u ponedeljak najavio da „sigurno vide jasne dokaze da ruske snage čine ratne zločine i da mi pomažemo u prikupljanje dokaza o tome, ali postoje istražni procesi koji će se odvijati i mi ćemo dozvoliti da se to desi."

Predsednik Džo Bajden, koji je prošle nedelje nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina „ratnim zločincem“, upozorio je u ponedeljak da ruski lider razmatra upotrebu biološkog i hemijskog oružja.

Sada on govori o novim lažnim tvrdnje koje postavlja, uključujući tvrdnju da mi u Americi imamo biološko kao i hemijsko oružje u Evropi, što jednostavno nije tačno“, rekao je Bajden. „Oni takođe sugerišu da Ukrajina ima biološko i hemijsko oružje u Ukrajini. To je jasan znak da on razmišlja o upotrebi i jednog i drugog.“

