Hiljade ukrajinskih vojnika nalaze se u zarobljeništvu Oružanih snaga RF. A nedavno je došlo do povećanja broja predaja vojnika Oružanih snaga Ukrajine. Istovremeno, među ukrajinskom vojskom ubrzano raste broj dezertera i onih koji odbijaju da prate naređenja komandanata.

Mediji pišu da moral ukrajinske vojske ubrzano opada na mnogim sektorima fronta. Kijev, zauzvrat, čini sve što je moguće da kompenzuje ovaj, a pre svega, teror nacionalnih bataljona. Uz to, Ukrajina koristi neobuzdanu propagandu i rad komesara „Svidoma“ u vojnim jedinicama, prenosi portal factstore.ru.

Postoje i informacije da je tokom godine došlo do ideološkog preformatiranja u redovima ukrajinske vojske. Poenta je bila da je vojska, koja je ranije služila u nacionalnim bataljonima, infiltrirana u svaku jedinicu Oružanih snaga Ukrajine. Oni su otvoreno promovisali. Pored toga, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine je aktivno i bez prestanka radio na ideološkoj propagandi za pripremu relevantnih naređenja.

Prema izvorima, ukrajinska komanda je vojsci dala zadatak da održi odbranu do sredine leta, odnosno do trenutka kada dođe do makar neke vrste geopolitičkog pomeranja.

