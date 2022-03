NEMAČKA ODBIJA BOJKOT RUSKIH ENERGENATA! ŠOLC JASNO PONOVIO: Sankcije osmišljene tako da budu podnošljive za one koji ih uvode!

Šolc je rekao da sankcije koje su uvedene Rusiji već utiču na njenu ekonomiju i da će to svakim danom biti sve dramatičnije.

On je dodao da su sankcije osmišljene tako da budu podnošljive za one koji ih uvode, i to dugoročno, i da je zbog toga stav Nemačke o energetskom bojkotu ostaje nepromenjen.

Šolc je rekao da Nemačka radi na diversifikaciji snabdevanja energijom i da će, iako će za to biti potrebno vreme, to na kraju imati isti efekat kao bojkot.

Kurir.rs / Beta, Foto: EPA / MICHELE TANTUSSI / POOL