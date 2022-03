TAKAV MI JE ŽIVOT Ukrajinci se uz Bon Džovija spremaju za borbu VIDEO

Na snimku se vidi nekoliko desetina ljudi na obali grada Odese, koji se nalazi na jugu Ukrajine. Jedni drugima dodaju vreće, a zatim ih bacaju na zadnji dio kamiona.

"It's My Life" se čuje u pozadini, dok jedan Ukrajinac svira bubnjeve.

- Ovo je za one koji su ostali na svom... Odesa, Ukrajina, naveli su članovi grupe Bon Džovi citirajući stih "This is for the ones who stood their ground".

This is for the ones who stood their ground... Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7 — Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022

Snimak je prvi objavio Oleksander Šerba, bivši ambasador Ukrajine u Austriji.

- Odesa se sprema za borbu, napisao je.

Podsećamo, ruske pomorske snage su juče granatirale stambene zgrade na periferiji Odese.

Portparol regionalne vojne uprave rekao je da nije bilo žrtava.

* Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs