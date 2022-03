PUTINOVA EKONOMSKA BOMBA: Neprijateljima Rusije gas će naplaćivati isključivo u RUBLJAMA!

"Nema smisla da isporučujemo našu robu u Evropsku uniju i SAD i primamo uplate u dolarima, evrima i drugim valutama. Zato sam odlučio da uvedem set mera za što pre prebacivanje plaćanja - da počnemo da naš prirodni gas, neprijateljskim zemljama naplaćujemo u ruskim rubljama. To znači da ćemo odbiti da koristimo kompromitovane valute u takvim transferima“, rekao je Vladimir Putin, prenela je prorežimska RIA Novosti.

Putin je dodao da će se isporuke gasa nastaviti u skladu sa količinama i cenama navedenim u ugovorima, dodajući da će „odgovarajuća direktiva biti poslata Gaspromu”, ruskom energetskom gigantu.

Podsetimo, nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da će predlozi o aktuelnom embargu na uvoz ruskih energenata biti odbijeni jer bi uticaj na Evropu bio „veoma razoran i štetan”.

On je rekao da je Nemačka u procesu osamostaljivanja od ruskih izvora energije, ali da bi, ako se to uradi odjednom, to gurnulo Nemačku i celu Evropu u recesiju.

On je upozorio da će cela industrija biti na ivici kolapsa i da postojeće antiruske sankcije već teško pogađaju nemačke građane.

Kurir.rs/Index.hr

