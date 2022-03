PAKAO BEZ KRAJA Mesec dana od početka ruske invazije, zastoj na frontu, strah od eskalacije!

Rusija je sa oko 190.000 vojnika krenula u invaziju Ukrajine u zoru 24. februara pod izgovorom denacifikacije i demilitarizacije, kako je to objasnio predsednik Vladimir Putin. Danas, posle mesec dana, situacija na terenu je daleko od očekivane - brze predaje i kapitulacije ukrajinskih snaga, uz to Rusi nisu osvojili niti jedan veliki grad, prestonicu Kijev drže u poluokruženju, Marijupolj na jugu je gotovo sravnjen sa zemljom, ali i dalje nije osvojen, dok je Harkov takođe u okruženju.

Propala kampanja

Posmatrajući sa strane, jedan od retkih ostvarenih ruskih strateških ciljeva jeste spajanje Krima s Donbasom kopnenim putem, ali luka Marijupolj još nije osvojena.

Institut za proučavanje ratova (ISW) navodi u svojoj analizi da je ruska kampanja doživela kulminaciju bez ostvarivanja ciljeva - drugim rečima, propala je! Rat u Ukrajini zapao je u ćorsokak, ali to ne znači da je završen i nije verovatno da će se uskoro završiti. Niti je ishod rata još jasan. Rusi još mogu da pobede; Ukrajinci bi mogli da pobede; rat bi mogao da se proširi na druge zemlje; ili bi mogao da se pretvori u verziju sukoba niskog intenziteta na istoku Ukrajine koji je počeo još 2014.

Neuspeh početne ruske vojne kampanje ipak označava važnu prekretnicu koja ima implikacije na razvoj i izvršenje zapadnih vojnih, ekonomskih i političkih strategija. Zapad mora da nastavi da snabdeva Ukrajinu oružjem koje joj je potrebno za borbu, ali sada takođe mora dramatično da proširi svoju pomoć kako bi pomogao da se Ukrajina kao zemlja održi u životu čak i u uslovima zastoja, navodi ISW.

Vojno-politički komentator Aleksandar Radić kaže da su početnim brzim prodorom ruske snage ušle duboko do severozapadnog dela Ukrajine: - Na jugu je takođe ostvaren značajan prodor. Međutim, od tih početnih uspeha i značajnih prodora, pokreti ruskih snaga više nisu tako radikalni. Ušlo se u pozicioni rat, koji je postao svakodnevica, a borbe se vode oko manjih mesta - kaže Radić i dodaje da se ušlo u završnicu okupacije Marijupolja. - Ovaj grad je u kotlu i više je nego očigledno da ukrajinske trupe nemaju snage i šansi za protivnapad i da će biti uništene. Šta će biti nakon toga i gde će Rusi usmeriti dalje napade ostaje da se vidi - ističe Radić, podvlačeći da je jedino sigurno da se rat nastavlja i da će trajati mesecima. - Šansi za prekid sukoba gotovo da nema. Rusi tvrde da sve ide po planu, mada za to baš i nema mnogo dokaza - naglašava Radić.

Mobilizacija

Ciljevi ruske kampanje bili su zauzimanja Kijeva i drugih velikih gradova Ukrajine, smena ukrajinske vlade, uništenje ukrajinske vojske i omogućavanje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da postavi političke, ekonomske i bezbednosne uslove na ukrajinskoj teritoriji po svom ukusu.

Procena ISW je da je ruska kampanja kulminirala, došlo je do zastoja i Rusi nemaju sposobnost da unesu mnogo sveže efektivne moći u borbu u kratkom vremenskom periodu. Mobilizacijom svežih snaga Rusi će generisati obnovljenu borbenu moć najranije za nekoliko meseci. Osim ako se nešto značajno ne desi, zastoj će verovatno trajati mesecima.

