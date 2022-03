„Kako je krenuo, tako će i odustati“, napisala je na svom Telegram kanalu.

Pored toga, šef pres-službe regionalne vlade Dmitrij Liskov savetovao je poljskom generalu da proučava istoriju i „shvati da je nemoguće vratiti ono što nikada nije pripadalo Poljskoj.

„Za one građane Poljske koji daju takve izjave, čak i one koji tako misle, naš savet je da proučavaju istoriju 20. veka. Čim to urade, shvatiće da je nemoguće vratiti ono što nikada nije pripadalo Poljskoj. Izjava da Varšava može da polaže pravo na Kalinjingrad je besmislica, Kalinjingrad je bio, jeste i biće ruski grad na Baltiku“, prenosi RIA Novosti.

Podsetimo, bivši komandant kopnenih snaga Poljske, general Valdemar Skšipčak, izrazio je mišljenje da bi Poljska mogla da polaže pravo na Kalinjingradsku oblast. Istovremeno, general je izneo mišljenje da Kalinjingradska oblast „nema nikakav vojni značaj“.

Ranije je poljski vojnik Emil Čečko , koji je čuvao granicu, zatražio politički azil u Belorusiji. On je rekao da je video dva slučaja dobrovoljaca koji su pokušavali da pomognu migrantima na granici koje su ubile poljske snage bezbednosti, a kasnije je priznao da je i sam učestvovao u ubistvu migranata.

Kurri.rs/Vzgljad