TRAŽI SE ALTERNATIVA ZA GAS IZ RUSIJE! Evropa postigla sporazum sa Amerikom! DETALJNA GRAFIKA

Energetika je bila glavna tema razgovora drugog dana Samita lidera zemalja članica EU, a u Briselu žele da se što pre reše zavisnosti od ruskih energenata, pre svega gasa! Razlog je ruska invazija na Ukrajinu i uvođenje sankcija Moskvi.

Što manja šteta

Istovremeno, u EU žele da se osiguraju kako bi pretrpeli što manju štetu. Zato je na samom početku samita bilo jasno da je nemoguće postići potreban konsenzus za potpunu zabranu uvoza gasa i nafte iz Rusije.

Rusija zasad nezamenljiva

Govoreći o tome kakve cene gasa i nafte možemo očekivati, profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović kaže da će sve zavisiti od toga koliko će trajati sukobi. - Ono što je Amerika ponudila Evropi, to je nekih 15 milijardi kubika godišnje za ovu godinu i do 50 milijardi kubika do 2030. godine. Evropa koristi negde oko 175 milijardi kubika. To znači da će 50 milijardi biti samo jedna trećina onoga što je Evropi potrebno za potrošnju gasa - rekao je Musabegović za RTS. On smatra da je Rusija nezamenljiva u sledećih desetak godina kao izvor energenata za Evropu. - Mislim da će cene zavisiti uglavnom od tih političkih odnosa. Što pre se smiri situacija sa Ukrajinom i dođe se do nekog mirovnog rešenja, cene će se stabilizovati.