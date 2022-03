NIŠTA OBEĆAVAJUĆE Peskov: Nema mnogo pomaka u pregovorima Rusije i Ukrajine

-Prvo, moj kolega (šef delegacije Vladimir Medinski) će danas detaljno objasniti. Drugo, pozitivno je to što je ukrajinska strana barem počela da konkretno formuliše i stavlja na papir ono što predlaže. Do sada to nismo uspeli da postignemo. Ovo je pozitivan faktor, rekao je portparol Kremlja odgovarajući na pitanje o pregovorima Rusije i Ukrajine koji su vođeni dan ranije u Istanbulu.

Dodao je da se za sada ne može konstatovati "ništa mnogo obećavajuće, neke pomake, ima još mnogo, mnogo rada".

Komentarišući činjenicu da su pregovori u Istanbulu trajali samo jedan dan, a ne dva kako je planirano, Peskov je rekao da su "pregovori održani, a delegacije otišle u svoje centre na dalje usaglašavanje stavova".

Predstavnik Kremlja nije želeo da komentariše nijanse jučerašnjih pregovora, medju kojima i spisak zemalja koje je Ukrajina navela kao garante mogućeg sporazuma i rešavanje pitanja Krima i Donbasa nevojnim sredstvima.

-Po našem Ustavu, ne možemo ni sa kim da razgovaramo o sudbini teritorija Ruske Federacije, sudbini ruskih regiona, to je isključeno, rekao je Peskov.

