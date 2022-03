ISLAMISTA UČESTVOVAO U MASAKRU 130 LJUDI, SADA TVRDI DA JE HUMAN Nisam aktivirao bombaški prsluk ne zbog straha već što NISAM HTEO

Salahu Abdeslamu, 32, sudi se za učešće u napadima u petak 13 i suočava se sa višestrukim doživotnim zatvorskim kaznama zbog optužbi za ubistvo, pokušaj ubistva i uzimanje talaca.

Sudski postupak predstavlja najveće suđenje u istoriji Francuske i očekuje se da će se završiti na leto. Abdeslam je navodno spustio brata Brahima u Bataklan, gde je upucao desetine ljudi pre nego što je sebe razneo.

On je takođe optužen da je prevezao trojicu terorista na Stad de Frans, gde je jedan poginuo.

foto: DSK / AFP / Profimedia

Abdeslam je danas rekao francuskom sudu: "Nisam išao do kraja. Odustao sam od okidanja pojasa, ne iz kukavičluka, ne iz straha, ali jednostavno nisam hteo".

„Bilo me je sramota što nisam išla do kraja. Plašio sam se pogleda drugih džihadista. Imao sam 25 godina. Eto, to me je bilo sramota, tako jednostavno".

Okrivljeni je sedeo u tišini dva sata pre nego što je odgovorio na pitanja koja su mu postavljali advokati tužioca i tužioca.

Prošlog meseca je izazvao bes tvrdeći da "nije ubio ili ranio nikoga" i rekao da se od njega "pravi primer".

Abdeslam je prošlog meseca rekao: „U budućnosti, kada neko uđe u podzemni voz ili autobus sa koferom napunjenim 50 kilograma eksploziva i u poslednjem trenutku odluči „ne radim ovo“, on će znati da to ne može, jer će inače biti ili u zatvoru ili ubijen".

Nakon što je preživeo napad, Abdeslam je pobegao u kvart Molenbek u Briselu gde je odrastao, ali je uhapšen u martu 2016.

Zajedno sa Abdeslamom, saoptuženi odgovaraju na optužbe, uključujući pružanje logističke podrške, planiranje napada i snabdevanje oružjem.

Nekoliko dana nakon Abdeslamovog hapšenja u martu 2016. - koje je usledilo nakon četvoromesečne potrage koja se završila pucnjavom u Briselu - bombaši samoubice navodno su bili deo iste ćelije napadnuti su na briselskom aerodromu i u gradskom metrou, ubivši 32 i ranivši stotine.

Abdeslam je već osuđen u Briselu na 20 godina zatvora zbog pucnjave koja je pratila njegovo hapšenje.

Kurir.rs/Daily mail