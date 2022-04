NA SUNCU OTKRIVENA ČUDNA NOVA VRSTA TALASA Kreću se TRI PUTA BRŽE, naučnicima nije jasno šta se događa!

Akustični talasi, nazvani visokofrekventni retrogradni (HFR) vrtložni talasi, primećeni su kako se talasaju unazad kroz sunčevu plazmu, odnosno u suprotnom smeru od njegove rotacije.

Ranije nepoznat tip talasa opisan je u studiji objavljenoj 24. marta u časopisu Nature Astronomy.

S obzirom na to da naučnici ne mogu tako lako da analiziraju dubinska područja Sunca, često mere akustične talase koji se kreću po njegovoj površini i odbijaju se nazad prema jezgru, kako bi na taj način saznali šta se dešava u nepoznatim područjima Sunca, piše Live Science.

Međutim, kada su putem analize 25 godina podataka iz svemirskih i zemaljskih teleskopa otkrili da se HFR talasi na površini Sunca kreću do sada neviđenim brzinama, shvatili su da im nedostaje velki deo slagalice o načinu funkcionisanja Sunca.

Jednom kada se talasi formiraju, naučnici smatraju da bi jedan od tri moguća procesa mogao da ih ubrza u HFR talase: ili magnetno polje Sunca ili njegova gravitacija mogu da pojačaju Koriolisove talase, ili bi supervruće konvekcijske struje koje se kreću ispod i preko njegove površine mogle da ih odvuku na neviđeno velike brzine.

Ali nijedan od ovih mogućih procesa ne odgovara podacima.

- Kada bi HFR talasi mogli da se pripišu bilo kom od ova tri procesa, tada bi dobili odgovore na važna pitanja o funkcionisanju Sunca, rekao je solarni fizičar Kris Hanson iz Centra za svemirske nauke Univerziteta Njujork u Abu Dabiju.

-Međutim, izgleda da ovi talasi nisu nastali zbog spomenutih procesa, što je jako uzbudljivo jer to poteže dodatna pitanja, dodao je.

Istraživanje naziva ''Discovery of high-frequency retrograde vorticity waves in the Sun'' objavljeno je u časopisu Nature Astronomy.

Kurir.rs