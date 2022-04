FUNKCIONERKA PENTAGONA LORA KUPER: Ruska invazija na Ukrajinu nije isto što i NATO intervencija na SRJ! To je nemoguće porediti

"U interesu Srbije nije da bude partner ruskoj vojsci, koja brutalno napada civilno stanovništvo u Ukrajini, poručila je u ekskluzivnom intervjuu za Glas Amerike Lora Kuper, zamenica pomoćnika američkog sekretara za odbranu zadužena za Rusiju, Ukrajinu i Evroaziju.

Kuper je ocijenila i da se ne može izjednačavati napad bez povoda jedne sile na demokratski izabranu vladu sa vojnom intervencijom NATO-a u SR Jugoslaviji 1999. godine.

Komentarišući rat u Ukrajini, američka zvaničnica navela je da Rusija, uprkos obećanjima da će smanjiti vojnu aktivnost u pojedinim područjima, nastavlja sa napadima na civile.

"Moskva retorički menja strategiju, tvrdeći da sledi cilj drugačiji od onog što je zaista bio njen prvobitni cilj - rušenje vlade u Kijevu. Međutim, na terenu, Rusija još uvek primjenjuje istu razornu taktiku protiv civilnog stanovništva. Vidite šta se događa u Marijupolju, gdje hrabri ukrajinski narod izdržava razorni pritisak ruskih snaga koje očigledno napadaju civilno stanovništvo. I to je taktika koju Rusija nastavlja da primjenjuje", istakla je Kuper.

Na pitanje Glasa Amerike šta je prema njenom mišljenju cilj Rusije, Kuper kaže:

Prvobitni cilj Rusije bio je da da zameni demokratski izabranu vladu u Kijevu. I mi to znamo jer smo videli obaveštajne podatke. U stvari, delili smo ih sa celim svetom dok smo ih otkrivali. Gotovo bi se moglo reći da je svet znao više o ruskim planovima i motivima od ruskih vojnika. Oni su poslati u Ukrajinu da opkole Kijev, gađaju važne gradove i preuzmu kontrolu nad ključnom teritorijom. Naišli su na žestok otpor ukrajinskih oružanih snaga, uz kapacitete koje je obezbedio Zapad, što je iznenadilo ruske snage i natjeralo ih da promijene svoje planove. Ali to ne znači da su odustali. To samo znači da su privremeno promijenili svoj pristup kako bi dobili na vremenu da se pregrupišu, dodala je ona

Kurir.rs/Glas Amerike