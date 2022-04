PESKOV OŠTRO I DIREKTNO: Dijalog sa Moskvom biće moguć kad se Evropljani otrezne od američkog burbona

Odnosi Rusije i Evrope su i dalje mogući, ali će do toga i dijaloga doći tek kada se Evropljani "otrezne" i otrgnu od američkog uticaja, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Uvek postoje rešenja. Iz svake konfrontacije, iz bilo koje teške situacije uvek postoje izlazi“, rekao je Peskov ruskim medijima.

Međutim, malo je verovatno da će se odnosi Rusije i EU poboljšati u bliskoj budućnosti, priznao je on. Moskva očekuje da će se to dogoditi tek kada Evropa shvati da je ona, a ne SAD, odgovorna za svoju sudbinu, dodao je on.

"Kada se Evropljani malo otrezne od američkog burbona i kada konačno shvate da sami treba da brinemo o sudbini našeg kontinenta, Evrope, možda i Evroazije, onda će se to desiti – to nije stvar najbližu budućnost – ali tada će doći vreme za preispitivanje naših odnosa“, rekao je Peskov.

Već zategnuti odnosi između Moskve i EU ušli su u silaznu spiralu nakon što je Moskva pokrenula vojnu ofanzivu velikih razmera na Ukrajinu krajem februara. Evropa je odgovorila sankcijama usmerenim na finansijski i energetski sektor Rusije, cenzurisanjem medija i prekidom putnih veza.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs