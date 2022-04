KANABIS U TRUDNOĆI NIJE DOBRA IDEJA: Studija pokazala da deca majki koje su pušile travu u trudnoći imaju probleme sa kilažom

"Postoji pogrešno shvatanje da je kanabis bezbedan“, rekla je autorka studije Brajana Mur, docent na Školi javnog zdravlja u Aurori, Kolorado.

"Zbog toga ga neke žene koriste u trudnoći, misleći da je to bezbedna alternativa drugim lekovima, čak i prepisanim lekovima“, dodala je Mur.

"Ipak, studije pokazuju veze između upotrebe marihuane tokom trudnoće i niske porođajne težine kod beba i problema u ponašanju kasnije u detinjstvu, a mogu postojati i veze sa problemima sa glukozom i težinom", rekla je ona.

Upotreba kanabisa u trudnoćo raste poslednjih decenija u SAD i Kanadi. Ispitivanje više od 450.000 Amerikanki iz 2019. koje je sproveo Nacionalni institut za zloupotrebu droga pokazalo je da se upotreba kanabisa u trudnoći više nego udvostručila između 2002. i 2017. godine, navodi CNN.

Prethodne studije su pokazale da je upotreba kanabisa tokom trudnoće povezana sa abnormalnim neurološkim razvojem, autizmom i hiperaktivnošću, problemima pažnje i drugim kognitivnim problemima i problemima u ponašanju kod dece, prema američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti.

Buduće majke u studiji su regrutovane u Koloradu kroz Healti Starta, nacionalnog programa osmišljenog da poboljša zdravstvene rezultate pre, tokom i posle trudnoće.

Od 103 žene koje su testirane tokom trudnoće, 15% je imalo detektivne nivoe različitih kanabinoida u urinu, uključujući THC (tetrahidrokanabinol), hemikaliju u biljci marihuane koja ima psihoaktivna svojstva.

"Ono što je takođe zanimljivo je da smo ovo izmerili usred trudnoće“, rekla je Mur. "Ove žene su znale da su trudne i prošle su to prvo tromesečje u kojem se kanabis često koristi za jutarnje mučnine".

Pronađeni su i nivoi CBD-a (kanabidiola). Hemijski CBD se prodaje u slobodnoj prodaji i na mreži kao "nepsihoaktivan“ i bezbedna opcija za anksioznost, depresiju, san, bol, mučninu i još mnogo toga. Mnogi CBD proizvodi su napravljeni od industrijske konoplje, vrste biljke kanabisa koja ima malo THC-a.

Međutim, CBD se može dobiti iz "ili marihuane ili konoplje“, navodi američka Uprava za hranu i lekove. Trenutno nema mnogo propisa, tako da CBD proizvodi mogu da sadrže nepoznate nivoe THC-a, kao i "pesticide, teške metale, bakterije i gljivice“, upozorava agencija.

Poznati rizici upotebe CBD-a za ljude uključuju oštećenje jetre, "preteranu pospanost i štetne interakcije sa drugim lekovima“, navodi agencija. I dok nema mnogo istraživanja o uticaju CBD-a na trudnoću ili dojenje, "na osnovu onoga što znamo, postoji značajan razlog za zabrinutost“, upozorila je FDA.

Nova studija, koja je nedavno objavljena u časopisu The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (Žurnal kliničke endokrinologije i metabolizma), otkrila je da će buduće majke koje su bile pozitivne na kanabis verovatnije imati bebe sa malom porođajnom težinom, rekla je Mur.

Nedovoljna težina na rođenju može dovesti bebe u opasnost od onoga što se naziva postnatalnim rastom, u kojem rastu "stvarno brzo da bi to nadoknadili", rekla je ona. "Bebe će rasti tako brzo kako bi kompenzovale, što ih zapravo dovodi u opasnost od gojaznosti, metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2 kasnije u životu“, dodala je.

U dobi od 5 godina, deci u studiji je izmeren nivo masti i šećera u krvi. Deca majki koje su imale marihuanu u urinu imala su "umereno veći" nivo masti na telu i težila su više od dece koja nisu bila izložena kanabisu, rekla je Mur. Takođe su imali viši nivo šećera u krvi.

Na osnovu svega što se zna, "žene bi trebalo da se uzdrže od upotrebe tokom trudnoće ili dojenja", rekla je Mur. "I ako im niko nije rekao da marihuana zapravo nije bezbedna za upotrebu u trudnoći, ta poruka zaista treba da bude primljena".

