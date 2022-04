SKAČUĆI CRVI OTKRIVENI U NOVOJ ŠKOTSKOJ: Radi se o jako opasnoj vrsti, iza sebe na zemljištu ostavljaju pustoš! VIDEO

„Oni će skakati unaokolo, migoljiti se na način koji je jednostavno bizaran ako tome nikada ranije niste bili svedoci“, rekla je Kristen Noel, nadzornica Saveta za invazivne vrste Nove Škotske.

Po prvi put, invazivni azijski skakački crv otkriven je u Novoj Škotskoj.

Pronađen je u tropskoj sobnoj biljci koju je prošlog meseca u oblasti Halifaksa kupio jedan diplomirani student, koji slučajno proučava kišne gliste.

Stiven Paterson, student master studija nauka na Univerzitetu Sen Meri, rekao je da, iako je „putovao velike udaljenosti“ proučavajući alohtone kišne gliste, nije imao pojma da invazivna vrsta živi ispod njegove biljke.

"Primetio sam glista kako je jednog jutra gurnula glavu iz zemlje i, pošto sam bio istraživač glista, iskopao sam je da vidim koja je to vrsta“, rekao je on.

"Crv je bio mali i nije ga bilo moguće identifikovati, ali kada sam ga držao u ruci, počeo je divlje da se migolji zbog čega sam shvatio da je to verovatno vrsta crva koja skače".

Rekao je da je tada izvukao biljku iz saksije i počeo da skuplja desetine crva iz zemlje. Procenio je da ih bilo više od 100.

„Nažalost, nisam uspeo da pronađem potpuno zrelu jedinku, tako da još uvek nismo sigurni koja je to vrsta. Znamo da je to neka vrsta skačućeg crva i čekamo rezultate DNK analize kako bismo potvrdili vrstu“, rekao je on.

Njegova profesorka Erin Kameron rekla je da je slučajno što je istraživač glista došao do ovog otkrića. To ju je takođe navelo da se zapita koliko je ova vrsta već rasprostranjena u pokrajini.

„Bila sam skeptična da skaču crvi, pa sam ga zamolila da mi donese malo kako bismo mogli da pogledamo pod mikroskopom“, objasnila je ona.

„Ovo je deo razloga zašto sam zabrinut. Sasvim je slučajnost da ih je pronašao jedan od retkih ljudi u pokrajini koji rade na kišnim glistama, pa možda ima više ljudi sa crvima koji skaču u svojim biljkama.

Kameron je rekao da su gliste koje skaču poreklom iz istočne i jugoistočne Azije, a prvo su u Severnu Ameriku unete ljudskim aktivnostima, kao što je razmena biljaka i zemljišta.

Ona je napomenula da su prvi put pronađeni u Kanadi oko 2018. godine u Vindzoru, Ont., i takođe u Nju Brunsviku prošle jeseni.

Crvi koji skaču mogu dostići veću gustinu i razmnožavati se brže od drugih glista. Dok se kopaju i troše organsku materiju, zemljište koje ostavljaju za sobom se pretvara u suv i zrnat materijal, slično kao talog kafe.

"Oni veoma brzo degradiraju kvalitet zemljišta tako što se samo hrane svim hranljivim materijama koje se nalaze u zemljištu, a njihova omotača ostaju iza", objasnio je Noel iz Saveta za invazivne vrste Nove Škotske.

"Tlo se pretvara u ekosistem koji ima ogroman nedostatak hranljivih materija. Ali ovi crvi takođe mogu da istisnu domaće vrste kao što su gljive, bakterije i vodozemci". To je scenario za koji se naučnici nadaju da će sprečiti.

„Ne postoji dobar način da se one iskorene kada su uspostavljene, tako da je podizanje svesti ljudi sada i izbegavanje upoznavanja ključni način da se oni kontrolišu“, rekao je Kameron.

Prema njujorškom Master naturalističkom programu, crvi su rasprostranjeni u većem delu severoistoka, jugoistoka i srednjeg zapada Sjedinjenih Država.

I Kameron i Noel traže od vlasnika biljaka da paze na crve koji skaču i da posegnu i pošalju uzorke ako pronađu nešto neobično.

„Nadajmo se, u ovom trenutku, nadamo se da će to biti na neki način centralizovano u regionalnoj opštini Halifaks, jer je tamo bila ova fabrika“, rekao je Noel.

„A da je u toj pošiljci biljaka bilo više crva, nadamo se da bi to moglo biti izolovano u tom jednom rasadniku. Ali u ovom trenutku, mi zaista ne znamo."

