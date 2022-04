NOVA IZRAELSKA STUDIJA: Drugi buster štiti starije od kovida, ali je ta zaštita kratkotrajna

Zaštita od infekcije koronavirusom nakon druge dodatne, odnosno buster doze, oslabila je već nakon četiri nedelje, pokazalo je istraživanje izraelskih naučnika objavljeno u časopisu Nju Ingland žurnal of medisin (New England Journal of Medicine).

Stručnjaci su pojasnili i da zaštita od razvoja težih oblika bolesti nije iščezla ni šest nedelja nakon primanja četvrte doze, ali ističu da će biti potrebne dodatne studije kako bi se procenilo kolika je zaštita dugoročna.

Izrael je svoje stanovništvo vakcinisao Fajzerovom vakcinom, zbog čega se i njihove studije bave samo tim cepivom. Izrael je počeo da nudi drugi buster u januaru, za starije od 60.

Studijom u koju je bilo uključeno 1,3 miliona ljudi starijih od 60 godina, proučavana su ranije prikupljena saznanja iz baze podataka izraelskog ministarstva zdravstva u razdoblju između 10. januara i 2. marta, kada je prevladavala varijanta omikron.

Rezultati istraživanja objavljeni su uoči današnjeg sastanka američke Uprave za hranu i lekove (FDA) na kojem će se raspravljati o potrebi buster doza, nedelju dana nakon što su Sjedinjene Države odobrile drugi buster za osobe starije od 50 godina usred širenja podvarijante omikron BA.2.

Ministri zdravlja većine evropskih država pozvali su vlade zemalja članica Unije da podrže vakcinaciju četvrtom dozom osoba starijih od 60 godina.

Prošlog meseca, druga izraelska studija pokazala je da je stopa smrtnosti među starijim osobama koje su primile drugi Fajzerov buster niža za 78 posto u odnosu na smrtnost među onima koji su primili samo jednu buster dozu.

