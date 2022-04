KO SU PUTINOVE ĆERKE? Otac ih krije od očiju javnosti, a ovako je o njima govorio FOTO

Tokom 2015. godine, tokom jedne od svojih maratonskih konferencija za novinare, izbegavao je pitanja o identitetu svoje ćerke, podseća BBC.

Moje ćerke žive u Rusiji i studirale su samo u Rusiji, ponosan sam na njih, rekao je on.

-One tečno govore tri strana jezika. Nikada ni sa kim ne razgovaram o svojoj porodici. Svaka osoba ima pravo na svoju sudbinu, one žive svoj život i čine to dostojanstveno, dodao je.

On možda ne želi da ih imenuje, ali drugi jesu.

Najnovija runda američkih sankcija usmerena je na Mariju Voroncovu (36) i Katerinu Tihonovu (35).

foto: Profimedia

foto: Profimedia / Andrei Rublev's Museum

- Verujemo da je mnoga Putinova imovina sakrivena kod članova porodice i zato su i oni uključeni u sankcije, rekao je jedan američki zvaničnik.

Iako je malo toga zvanično potvrđeno o porodičnom životu predsednika Rusije, dokumenti, medijski izveštaji i povremena javna saopštenja dovoljni su da otkriju njihov portret.

Obe ćerke Putin je dobio u braku sa bivšom suprugom Ljudmilom.

Par se venčao 1983. godine kada je ona bila stjuardesa, a on KGB-ov agent.

Brak im je trajao 30 godina, a razišli su se 2013. godine. Putin je tada rekao da je to bila zajednička odluka jer se ''jedva viđaju i svako ima svoj život''.

Ljudmila je rekla da je njen suprug potpuno uživljen u posao.

Njihova starija ćerka, Marija Voroncova, rođena je 1985. godine. Studirala je biologiju na Univerzitetu u Sankt Peterburgu i medicinu na Moskovskom državnom univerzitetu. Sada je akademik, specijalizovana za endokrini sistem.

Napisala je knjigu o zastoju u rastu dece, a navedena je kao istraživačica u Endokrinološkom istraživačkom centru u Moskvi. Takođe je u svetu biznisa, jer je suvlasnica kompanije koja planira da izgradi ogroman medicinski centar.

Ona se navodno razvodi od Holanđanina Jorita Fasena, koji je nekada radio u ruskom državnom energetskom gigantu Gaspromu.

Ljudi koji su s njom razgovarali nakon invazije na Ukrajinu kažu da ona podržava svog oca i da sumnja u međunarodno izveštavanje o sukobu.

U poređenju sa svojom sestrom, Katerina Tihonova je mnogo više u javnosti, ne samo zbog svog talenta plesačice. Ona i njen partner osvojili su peto mesto na međunarodnom nakmičenju 2013. godine.

Iste godine udala se za Kirila Šamalova, sina dugogodišnjeg prijatelja predsednika Putina. Njihovo venčanje održano je u ekskluzivnom skijalištu u blizini Sankt Peterburga. Tamošnji radnici rekli su da je par stigao na saonkama koje su vukla tri bela konja.

Šamalova su 2018. godine sankcionisale SAD zbog njegove uloge u ruskom energetskom sektoru. Američko ministarstvo finansija saopštilo je da se "njegovo bogatstvo drastično poboljšalo nakon braka".

Međutim, njihov brak ipak nije izdržao pa su se razišli.

Katerina Tihonova je sada u akademskoj i poslovnoj zajednici. Nakratko se pojavila u ruskim državnim medijima 2018. godine kako bi govorila o neurotehnologiji, a takođe i na poslovnom forumu 2021. godine.

Ni u jednom slučaju nije spomenuta njena veza sa predsednikom. Poznato je i da Putin ima unuke, ali se ne zna od koje ćerke.

- Što se tiče mojih unuka, jedan je već u vrtiću. Molim vas da shvatite, ne želim da odrastaju kao prinčevi. Želim da odrastaju kao normalni ljudi, rekao je pre nekoliko godina Putin.

Kurir.rs