RUSI IH UPOZORILI DA ĆE TO ZNAČITI UNIŠTENJE NJIHOVE ZEMLJE: Finci odlučni da se učlane u NATO, podnose zahtev narednih nedelja?

Finsku samo nekoliko nedelja deli od podnošenja zahteva za ulazak u NATO uprkos upozorenjima Rusije da će to značiti "uništenje njihove zemlje".

Nordijska zemlja, koja ima dugu granicu sa Rusijom, nikada nije bila članica hladnoratovskog odbrambenog saveza, već je radije organizovala sopstvenu zaštitu.

Ali od ruske invazije na Ukrajinu u februaru, istraživanja javnog mnjenja koje su naručili finski mediji pokazala su zaokret u stavovima javnosti i sada većina podržava pridruživanje NATO.

Finska je odlučila da ostane neutralna još od rata sa Sovjetskim Savezom 1939. godine. Za vreme Hladnog rata, bila je tampon zona između Istoka i Zapada, a neutralnost joj je dala fleksibilnost u spoljnoj politici, istovremeno ublažavajući ruski strah od širenja Zapada.

Aleksandar Stub, koji je bio na čelu finske vlade 2014. i 2015. godine, rekao je da bi zemlja mogla da odluči da se pridruži vojnom savezu već u maju.

"Na početku rata rekao sam da će Putinova agresija naterati Finsku i Švedsku da se prijave za članstvo u NATO. Rekao sam da nije pitanje dana ili nedelja, već meseci. Vreme za reviziju: Finska će se prijaviti u roku od nekoliko nedelja, najkasnije u maju. Potom i Švedska", rekao je on.

Ruski poslanik Vladimir Džabarov rekao je ove nedelje da bi članstvo Finske u Alijansi bilo "užasna tragedija".

"Ako rukovodstvo Finske pristane na to, biće to strateška greška. Meta bi postala Finska, koja se svih ovih godina uspešno razvijala zahvaljujući bliskim trgovinskim i ekonomskim vezama sa Rusijom. Mislim da bi to [bila] užasna tragedija za ceo finski narod", rekao je Džabarov.

Senator je dodao da nije verovatno da će "sami Finci potpisati kartu za uništenje svoje zemlje" i, kako prenosi Dejli mejl, zapretio im je invazijom poput one na Ukrajinu koja je delom bila izazvana njenom željom da se pridruži NATO.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov dodao je juče da bi, ako Finska i Švedska uđu u NATO, onda Rusija morala da "izbalansira situaciju“ sopstvenim merama.

Finski ministar spoljnih poslova Peka Haavisto rekao je ranije novinarima da će Finska u narednim nedeljama razjasniti sledeće korake u vezi sa mogućom odlukom da traži članstvo u NATO.

Zemlje članice procenjuju da će za odobrenje aplikacije biti potrebno od četiri meseca do jedne godine.

Premijerka Sana Marin rekla je da su se odnosi Finske i Rusije nepovratno promenili posle invazije na Ukrajinu.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs