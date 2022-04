GLASANJE U FRANCUSKOJ Marin le Pen može da pobedi Makrona u drugom krugu!

U Francuskoj se danas održava prvi krug predsedničkih izbora, a kako pokazuje većina istraživanja javnog mnjenja, konačna odluka o novom šefu države očekuje se na glasanju u drugom krugu, koji će biti održan za dve nedelje! Tada se očekuje repriza izbora od pre pet godina i obračun između Emanuela Makrona, aktuelnog šefa države i lidera stranke Republika u pokretu, i desničarke Marin le Pen, koja je na čelu Nacionalnog okupljanja.

Veliki protesti

Tada je Makron oduvao Le Penovu osvojivši skoro 33 odsto glasova više od nje (66,1 - 33,9%). Međutim, sada je situacija drugačija i nije mali broj onih koji upozoravaju da bi Marin le Pen mogla da iznenadi Makrona, koji će teško moći da trijumfuje dva puta igrajući na kartu nacionalnog straha od pobede kandidata desnice. Le Penova je proteklih godina umila svoje stavove i približila se centru, dok je Makron svoju nepopularnost gradio na promenama penzijskog sistema, što je dovelo do višenedeljnih protesta širom zemlje.

Uvod u parlamentarne izbore: Glasa skoro 49 miliona Pravo glasa na današnjim izborima ima nešto manje od 49 miliona građana. Na glasačkom listiću je 12 kandidata, a osim Makrona i Le Penove eventualnom drugom krugu može da se nada lider radikalne levice Žan-Lik Melanšon, koga podržava oko 17 odsto birača. Erik Zemur, lider ekstremne desnice, ima podršku oko deset odsto birača. Predsednički izbori uvod su u parlamentarne izbore. Prvi krug zakazan je za 12. jun, a drugi nedelju dana kasnije, i tada se bira 577 poslanika donjeg doma parlamenta.

Makron je ušao u kampanju u poslednjem trenutku, rekavši da se koncentrisao na rusku invaziju na Ukrajinu. Le Penova je u međuvremenu obilazila zemlju nastojeći da pridobije građane u pitanjima koja se tiču njihovog svakodnevnog života. Makron se obratio pristalicama na svom prvom velikom predizbornom skupu tek prošle subote. Bio je to događaj koji je ličio na rok koncert, a on je izašao na binu poput profesionalnog boksera. Upozorio je da je poraz od Marin le Pen moguć. - Pogledajte šta se dogodilo s bregzitom i mnogim drugim izborima. Ono što se činilo neverovatnim zaista se dogodilo - rekao je Makron, aludirajući na to kako je Donald Tramp pobedio Hilari Klinton 2016. na američkim predsedničkim izborima.

Mala razlika

Poslednja istraživanja pokazuju da će razlika između Makrona i Le Penove u drugom krugu biti manja od tri procenta (51,5 - 48,5%) - Lažne vesti su da se očekuje automatski reizbor Makrona. savršeno je moguće pobediti ga i radikalno promeniti politiku ove zemlje - rekla je Le Penova na jednom pod poslednjih skupova. Za Makrona je ulog daleko veći. Ako pobedi, on će osvojiti epitet prvog evropskog lidera posle odlaska bivše nemačke kancelarke Angele Merkel s vlasti. Francuska bi s Le Penovom na čelu zauzela čvrst stav prema imigrantima, a i opao bi uticaj Pariza u svetu, što je rizično u svetlu aktuelne situacije na istoku Evrope.