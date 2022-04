EVO ŠTA OTKRIVAJU NAJNOVIJA ISTRAŽIVANJA O NLO Šta je to amiral Stiv Mandarić video u najvećoj POLARNOJ EKSPEDICIJI IKADA?!

Susreti sa neidentifikovanim letećim objektima nedavno su objavljeni na osnovu Akta o slobodi informacija. Jedan dokument koji je zaokupirao pažnju je izveštaj nazvan "Abnormalne akutne i subakutne posledice na ljudsko i biološko tkivo", datiran na mart 2010. godine.

U izveštaju su opisane navodne povrede "ljudskih svedoka anomalnih naprednih sistema letelica", od kojih "neki mogu biti pretnja interesima Sjedinjenih Američkih Država".

foto: Kurir televizija

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije na ovu temu bili su Velibor Vukašinović, pilot i nekadašnji direktor JAT-a i dr Semir Osmanagić, antropolog i istraživač.

- Ako krenemo od jedne misije generala Brda iz 1946. godine kada je on sa 4.700 marinaca kada je on avionima krenuo ka Antarktiku i došao u sukob sa jednom armadom NLO (dalje: neidentifikovali leteći objekat) koji su leteli kroz more istom brzinom kao i kroz vazduh. Bili su trouglastog oblika. Armilal Brd i njegova armada su doživeli fijasko. Izgubio je i pola ljudstva i flote. Dali su izjavu za čileanski list. Saznala se izdina o tome - rekao je za televiziju Kurir Velibor Vukašinović, pilot i nekadašnji direktor JAT-a.

foto: Kurir televizija

Velibor Vukašinović spomenuo je amirala Stevana (Stiva) Mandarića, Srbina koji je bio jedan od najbitnijih ljudi koji su učestvovali u ovoj operaciji - Dipfriz.

- Admiral tog broda je bio admiral Stiv (Stevan Mandarić), koji je kasnije, kada je dolazio u Jugoslaviju, za Ilustrovanu politiku u nekoliko nastavaka ispričao istinu o tom događaju, koji je zaista bio buran. A o tome piše i Leonid Ivašov, u svojoj knjizi "Zabranjeni svet". Pisao je i o drugim iskustima, iskustvima koji su Sovjeti imali - rekao je za televiziju Kurir Velibor Vukašinović, pilot i nekadašnji direktor JAT-a.

Podsetimo, najpoznatiji srpski oficir u Americi, admiral Stevan Mandarić bio je ratni heroj i osvajač Japana, zadužen za čuvanje mira u Palestini, komandovao je bombardovanjem Severne Koreje i učestvovao u najvećem polarnom istraživanju svih vremena – operaciji „Dipfriz“ na Antarktiku. Za svoje zasluge dobio je dve medalje „Er medal“. Jedna od njih bila je za potapanje neprijateljskog broda. Pored toga, dobitnik je i ordena „Distingvišd flajing kros“. Takođe, operacija Dipfriz bila je najveće polarno istraživanje svih vremena.

Podsetimo, u ovom najnovijem izveštaju su opisana 42 slučaja iz medicinskih dokumenata i 300 "neobjavljenih" slučajeva u kojima su ljudi pretrpeli povrede nakon navodnih susreta sa "anomalnim letelicama" među kojima su i NLO.

foto: Kurir televizija

U nekim slučajevima, kako su napisali u ovom izveštaju, ljudi su imali opekotine ili druga stanja povezana sa elektro-magnetnom radijacijom, piše u izveštaju - a neke od njih su navodno bile izazvane "energetskim sistemima pogona". Među navedenim efektima susreta sa NLO su "neobjašnjena trudnoća", "navodna otmica", paraliza, i iskustva telepatije, teleportacije i levitacije.

- Nisam sreo vanzemaljce, niti sam pričao sa njima, bar da ja znam. Moja disertacija je o hiljadama piramida Maja. Međutim, jasno je da su u prošlosti postojale razvijenije civilizacije nego naše. Da li je reč o nekome ko nije sa naše planete, vrlo je moguće da jeste. Primera radi, u Kini je 250 piramida, u Centralnoj Americi više od 100.000 pitamida, u Egiptu 155, od kojih je 28 superiornih. Mi nemamo niti jednog dokaza, da su tadapnje civilizacije mogle da prave takve građevine. Ono što je najzanimljivije je da nema evolucije u tim građevinama - rekao je antropolog i istraživač Semir Osmanagić.

02:01 Semir Osmanagić: Izvesno je da su u prošlosti postojale napredne civilizacije

Zaključak ovog američkog izveštaja je da postoji dovoljno dokaza u prilog tvrdnji da su "napredni sistemi već u upotrebi", i da nisu potpuno shvatljivi na osnovu podataka kojima raspolažu SAD.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:59 OČI U OČI SA VANZEMALJCEM: Estradna umetnica iz Blaca videla NLO pa završila u policiji (KURIR TELEVIZIJA)