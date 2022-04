ČAROBNO: Nova kapsula za izlet u svemir pomoću balona!

Kad je u pitanju svemirski turizam, ni nebo nije granica! Kompanija „Vorld vju“ je počela da prima rezervacije za izlet u svemir iako je prvo putovanje zakazano tek za 2024.

Kad čujete frazu „svemirski turizam“, najverovatnije ćete zamisliti putovanja izvan naše atmosfere tipičnim svemirskim letelicama poput raketa.

Na 30.000 metara visine

Zaista za kompanije poput „Spejsa X“ Ilona Maska i „Blu oridžina“ Džefa Bezosa, to je najkonvencionalniji način da se dođe do samog neba. „Virdžin galaktik“ ser Ričarda Brensona, s druge strane, putnike u svemir vodi u letelici koja poleće poput aviona. Ova iskustva svemirskog putovanja, međutim, traju samo nekoliko minuta ili sat-dva najviše. Oni nude nultu gravitaciju, tehnički mikrogravitaciju, iskustva koja često ispunjavaju našu maštu i zadovoljavaju dečje snove da postanemo astronauti. Ovi kratki, uzbudljivi trenuci mogu biti dovoljni za avanturu života, ali teško da je to jedini način na koji možemo uživati u svemiru ili u našoj planeti s velike visine.

Baš poput putovanja balonom na vruć vazduh, kompanija „Vorld vju“ obećava intimnije iskustvo, ali ono koje je jednako prijatno, posebno zato što traje od šest do 12 sati. Letelica balon „lansira“ se neposredno pre zore, tako da turisti mogu da vide izlazak sunca sa 30.000 metara iznad površine Zemlje. To je dovoljno da vide zakrivljenost planete. A nakon nekoliko sati lebdenja, letelica se polako spušta nazad.

Bez nulte gravitacije

Ovaj izlet ne uključuje period bestežinskog stanja jer je kabina pod pritiskom i pod kontrolom klime, dajući prednost udobnosti nad uzbuđenjima. Prostrani prostor ima mesta za osam putnika i dva profesionalna člana posade i ima pogodnosti kao što su trpezarija, bar i udobna sedišta. Predimenzionirani prozori pružaju putnicima skoro neometan pogled, dok im kamere okrenute prema Zemlji omogućavaju zumiranje detalja s površine.