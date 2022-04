ZAMENICA DIREKTORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU: Srbija i Kina, partnerstvo koje traje

Sledeći svoju politiku poštovanja principa međunarodnog prava, koja uključuje i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta drugih zemalja, baš kao i poštovanje volje koju birači izražavaju na izborima, Narodna Republika Kina, odnosno predsednik Si Đinping čestitao je reizbor Aleksandru Vučiću.

Posmatrano iz ugla odnosa NR Kine i Republike Srbije, rezultat predsedničkih izbora predstavlja unutrašnji politički kontinuitet koji nosi sa sobom i veliki potencijal daljeg razvijanja međusobnih odnosa.

S druge strane, posmatrano iz ugla trećih država, odnosi Srbije i Kine se od 2009. godine kreću uzlaznom putanjom uprkos svim izazovima u savremenim međunarodnim odnosima sa kojima se dve zemlje stalno suočavaju.

Takav razvoj odnosa je bio moguć isključivo zbog činjenice da se njihovi međusobni odnosi temelje na uzajamnom političkom poverenju i partnerskom odnosu bez obzira na više nego očiglednu razliku u veličini teritorije i brojnosti stanovništva.

Posebno je važan stav koji obe zemlje imaju u odnosu na period koji dolazi. Polja postojeće saradnje se mogu produbiti, ali i proširiti na neke druge oblasti koje do sada nisu došle do izražaja. Iskustvo koje, na žalost, imamo sa pandemijom je pokazalo da se neke oblasti nametnu i same od sebe.

U ovom konkretnom slučaju radilo se o saradnji u oblasti medicine i uvođenju novih standarda u tretiranju bolesti novog tipa. Iskustvo koje je tim kineskih lekara nesebično preneo srpskim kolegama, doprinelo je predupređivanju velikog broja smrtnih ishoda.

Ovde je neophodna i jedna napomena. Ono što ne raduje u ovom primeru je ogromna razlika koja postoji između kineskog i srpskog mentaliteta, pri čemu sve prednosti stoje na kineskoj strani. Da su do kraja poštovani svi protokoli, rezultati borbe protiv korone bi bili daleko bolji i vidljiviji.

U svakom slučaju, saradnja koju su Srbija i Kina do sada ostvarile u realizaciji zajedničkih projekata na visokom je nivou, a njeni rezultati su obostrano korisni. Za kontinuirano očuvanje takvog trenda posebno je važno raditi na osnaživanju strateške komunikacije između dve zemlje, uključujući i redovnu razmenu mišljenja o modalitetima uvođenja novih rešenja čija bi primena imala višestruko pozitivne efekte na ekonomska kretanja u obe države.

Kurir.rs/Kineski radio internacional