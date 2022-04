POGLEDAJTE DETALJNU MAPU ENERGETSKE ZAVISNOSTI EVROPE! UN upozoravaju da svet čeka velika kriza

Hrana u svetu je poskupela u poslednjih godinu dana foto: Shutterstock

Rat u Ukrajini izazvao je najveću krizu u oblasti hrane, energetike i finansija, koja sada preti za izazove pustoš, naročito u ekonomijama siromašnijih zemalja, naveo je Antonio Guteres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija. On je govorio ne predstavljanju prvog izveštaja novoosnovane Grupe za odgovor na globalnu krizu hrane, energenata i finansija, koja je formirana u prvim danima ruske invazije na Ukrajinu i čiji je zadatak da se bavi upravo aktuelnom hitnom situacijom.

Raseljavanje u Evropi

Ruska invazija dovela je do "humanitarne katastrofe zastrašujućih razmera" i ovaj rat "sve više postaje pitanje života i smrti za ugrožene ljude širom sveta", uveren je Guteres. - Svedoci smo tragedije koja se odvija u Ukrajini: gradovi bivaju sravnjeni sa zemljom, ljudi pate i stradaju u svojim domovima i na ulicama, a u toku je i najbrže rastuća kriza raseljavanja u Evropi od Drugog svetskog rata. Van granica Ukrajine, daleko od pažnje medija, ovaj rat je pokrenuo i tihi napad na svet u razvoju - naveo je Guteres.

ZABRINJAVAJUĆE BROJKE 7,5 - odsto iznosi martovska inflacija u evrozoni, najviše od uvođenja evra 8,5 - odsto je inflacija u SAD, najviše od 1981. 7 - odsto je inflacija u V. Britaniji, najviše od 1992.

On je ukazao da Ukrajina i Rusija proizvode 30 odsto pšenice i ječma, petinu kukuruza i više od polovine suncokretovog ulja u svetu: - Žitarice koje proizvode ove dve zemlje hrane najsiromašnije i najugroženije, s obzirom na to da je reč o trećini pšenice koju uvozi 45 afričkih i najnerazvijenijih zemalja. Dodao je da je Rusija istovremeno najveći svetski izvoznik prirodnog gasa i drugi najveći izvoznik nafte. - Ovaj rat poljoprivrednike sprečava da obrađuju useve, dovodi do zatvaranja luka i obustavljanja izvoza žitarica, čime se narušavaju lanci snabdevanja i dolazi do vrtoglavog rasta cena. Mnoge zemlje u razvoju još pokušavaju da se oporave od posledica pandemije koronavirusa, a su istovremeno opterećene nikad većim dugom i rastućom inflacijom - naveo je Guteres.

Cena hrane

Ukazao je da su cene pšenice i kukuruza porasle 30 odsto od početka godine, da je cena sirove nafte brent porasla više od 60 odsto u 2021. i da su cene prirodnog gasa i đubriva duplo veće nego pre godinu dana. Guteres je kazao da neke od zemalja već klize iz stanja ugroženosti ka krizi i ozbiljnim socijalnim nemirima: - Znamo da koreni mnogih sukoba leže upravo u siromaštvu, nejednakosti, nerazvijenosti i osećaju beznadežnosti. Iako veći deo sveta izražava sve veću solidarnost s narodom Ukrajine, nisu vidljivi znaci podrške za 1,7 milijardi drugih potencijalnih žrtava ovog rata. Imamo jasnu moralnu dužnost da podržimo i njih, i to svuda.

