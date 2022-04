ŠTA SVE PENTAGON PLANIRA DA POŠALJE UKRAJINSKOJ VOJSCI! Da li oprema vredna 800 miliona dolara može da zaustavi rusku vojsku?!

Administracija Džo Bajdena saopštila je da je Ukrajini odobila paket vojne pomoći vredan 800 miliona dolara koji uključuje borbebne sisteme poput helikoptera, oklopnih vozila, haubica, artiljerijskih radara, protivoklopnih raketa i vozila. Sa ovim vojna pomoć Vašingtona vlastima u Kijevu dostigla je ukupnu sumu od 2,6 milijardi dolara i to od februara ove godine.

Inače SAD su do sad Ukrajini isporučile 1.400 prenosnih PVO sistema Stinger, više od 5.500 protiv-oklopnih sistema Dževelin, 14.000 drugij protivoklopnih sistema, više od 700 dronova-kamikaza Svičblejd

Kako je navedeno ključni plan jeste da se Rusija spreči da osvoji i kontroliše ukrajinsku teritoriju.

- Stalno snabdevanje oružjem koje su Sjedinjene Države i njihovi saveznici i partneri pružili Ukrajini bilo je ključno za održavanje njene borbe protiv ruske invazije. To je pomoglo da se osigura da Putin nije uspeo u svojim početnim ratnim ciljevima da osvoji i kontroliše Ukrajinu. Ne možemo sada da se odmorimo, rekao je Bajden u saopštenju koje je objavila Bela kuća, posle njegovog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

A train of military equipment straining towards the border with Ukraine was seen at the railway station Gniezno (Poland) The following equipment can be seen on the platforms: ▪️American tracked command and staff machine M577 ▪️American self-propelled artillery 155mm pic.twitter.com/iHZ6zpfIFO