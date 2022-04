MAKRON U IZDANJU U KAKVOM GA DOSAD NISTE VIDELI Zbog ovoga ga porede sa Šonom Konerijem i Federerom FOTO

Makron se može videti na jednoj fotografiji u ležernoj varijanti - u raskopčanoj košulji, gde mu se vide i dlačice na grudima, prenosi Dejli mejl.

Na fotografiji Makron je u potpuno ležernom stiili prebacio jednu ruku preko naslona senf žute sofe, dok su mu rukavi bele košulje blago zasukani.

Na fotografiji, francuski predsednik podseća, kako piše Dejli mejl, na Šona Konerija i zvezdu Berta Rejnoldsa – obojica poznati po bujnim dlačicama na grudima.

foto: IFTN / United Archives / Profimedia

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Takođe, mnogi korisnici društvenih mreža uporedili su makrona sa Rodžerom Federerom zbog bujnih dlačiča na grudima.

foto: EPA/Neil Hall

U nedelju, 24. aprila Makron će se u drugom krugu predsedničkih izbora suočiti sa desničarkom Marin Le Pen, a stručnjaci kažu da će ovi izbori biti veoma drugačiji sa biračima razočaranim nakon pet godina globalističke i proevropske politike predsednika centra.

Le Penova želi da ujedini glasače svojom porukom protiv Makrona.

Le Penova je bila popularna među mladim biračima u anketi ranije ovog meseca koja je sugerisala da se mnogi osećaju u skladu sa njenom zabrinutošću zbog krize troškova života.

Drugi su našli utehu u njenoj drugoj politici, koja uključuje snažne stavove o francuskom identitetu i islamu.

Ranije ove nedelje, Makron je rekao da Le Penova ima tajni ''Fregzit'' plan da prati Britaniju po izlasku iz Evropske unije i stvori desničarski savez sa Poljskom i Mađarskom.

Šef države je to izjavio usred predizborne kampanje u kojoj bi Le Penova mogla da preuzme njegov posao u roku od dve nedelje.

-Ona želi da izađe, ali se ne usuđuje da to kaže, a to nikada nije dobro, rekao je Makron, dok je na mitingu u istočnoj Francuskoj razgovarao o politici svog ogorčenog rivala prema EU.

Makron je rekao da su francuski glasači previše lojalni Evropi da bi prihvatili ''Fregzit'' i da bi Le Penova napala blok iznutra nakon udruživanja sa populističkim vladama ''u Poljskoj i Mađarskoj''.

-Bio bi to čudan klub, rekao je Makron.

-Mislim da to nije klub koji bi bio dobar za Francusku. Mislim da to ne bi bilo dobro za Evropu, smatra on.

Makron je strastveni evrofil koji je svojevremeno opisao Bregzit kao ''zločin'' koji su izvršili nepošteni političari.

Kurir.rs