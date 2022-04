NEMAČKI POSLODAVCI I SINDIKATI SE PROTIVE ZABRANI UVOZA RUSKOG GASA: To će dovesti do zatvaranja fabrika i gubitka radnih mesta!

Nemački poslodavci i sindikati danas su zajedno izrazili protivljenje momentalnoj zabrani uvoza prirodnog gasa iz Rusije u EU, navodeći da bi takav potez doveo do zatvaranja fabrika i gubitka radnih mesta u Nemačkoj, najvećoj ekonomiji Unije.

Predstavnici udruženja poslodavaca BDA i konfederacije sindikata DGB, Rajner Dulger i Rajner Hofman, naveli su u zajedničkoj izjavi da bi "brzi embargo na gas doveo do smanjenja proizvodnje, zatvaranja fabrika, dalje deindustrijalizacije i dugoročnog gubitka radnih mesta u Nemačkoj".

Zbog ruske invazije na Ukrajinu, evropski lideri razmatraju uvođenje novih energetskih sankcija Rusiji koje bi obuhvatile naftu, posle odluke EU od 7. aprila da zabrani uvoz ruskog uglja od avgusta.

Ukrajinski lideri navode da Rusija prihodima od izvoza energanata finansira rat protiv Ukrajine i da on mora da bude obustavljen.

To, međutim, neće biti lako sprovesti pošto EU iz Rusije dobija oko 40 odsto ukupne količine prirodnog gasa i oko 25 odsto nafte.

Uniji bi najteže bilo da se odrekne ruskog prirodnog gasa, navode analitičari, jer veći deo količine tog energenta stiže gasovodima iz Rusije, dok su zalihe tečnog gasa ograničene zbog velike tražnje širom sveta.

Nemačka, veliki proizvodni centar i uvoznik ruskog gasa, do sada se protivila momentalnom prekidu uvoza tog energenta iz Rusije, navodeći da planira postepeno odustajanje od ruske nafte do kraja godine i od uvoza veće količine ruskog gasa do sredine 2024. godine.

Evropska komisija je formulisala korake za smanjenje potrošnje ruskog gasa za dve trećine do kraja godine, koji između ostalog uključuju korišćenje veće količine gasa iz Norveške i Azerbejdžana i uvoz veće količine tečnog gasa.

