SRPSKI VOJNI ANALITIČARI I KOMENTATORI O OFANZIVI NA DONBAS Čeka li nas munjeviti ili pozicioni rat na istoku Ukrajine

Ruska vojska u ponedeljak uveče započela snažne raketno-artiljerijske udare po pozicijima ukrajinske vojske na istoku zemlje na liniji dodira dve strane. Sa ovim kako su zapadni mediji saopštili počela je dugo očekivana ofaniziva na Donbas i najveća bitka u Evropi posle Drugog svetskog rata .

Kurir je pozvao tri sagovornika, koji su iz svog ugla svako od njih opisao šta bi moglo da se desi u Donbasu i da li će ova ofanziva da se pretvori u ofanzivni ili pozicioni rat?

Nikola Lunić kapetan bojnog broda u penziji, izvršni direktor Saveta za strateške politike, bivši izaslanik odbrane Republike Srbije u Londonu izneo je detaljno svoju analizu ofanzive u Donbasu:

-Po načinu dejstva, predstoje brutalne borbe sa velikim razaranjem i posledično još većim brojem žrtava. S obzirom na supremaciju vojne moći, može se očekivati operativni prodor ruskih snaga preko Severnodonjecka do Kramatorska, a sa juga do Zaporožja. Urbane borbe bi za ruske snage. mogle generisati velike, možda i neprihvatljive, gubitke. Ukoliko su se politički i vojni ciljevi kreirali na osnovu realne moći, Rusija bi mogla izlaskom na reku Dnjepar da proklamuje ostvarenje svojih ciljeva".

Lunić kaže, da ako se Rusija zanese eventualnim uspesima u Donbasu, Moskva bi mogla nastaviti operacije prema Odesi sa konačnim ciljem odsecanja Ukrajine od Crnog mora i teritorijalnog spajanje sa Pridnjestrovljem.

- Možemo očekivati brza, brutalna i koordinisana sadejstva vazduhoplovnih i kopnenih snaga. Sa druge strane, Ukrajina je obezbedila široku međunarodnu podršku, kontinuitet snabdevanja, sofisticirano naoružanje kratkog dometa i visoki moral kod naroda. Rusija će ultimativno nastojati da ostvari pobedu, makar po cenu upotrebe taktièkog nuklearnog naoružanja. Takav scenario će i sama Moskva nastojati izbeći jer bi posledice bile nepredvidive, kaže Lunić.

S druge strane vojni analitičar Vlade Radulović za Kurir kaže da je pitanje kakvu će taktiku Rusi primenti, jer treba imati u vidu da su položaji na liniji raydvajanja pripremani i utvrđivani godinama unazad.

-Sa druge strane intenzivne borbe oko Izjuma i grupisanje snaga na jugu mnogi tumače kao pripremu za udar po pravcu sever-jug zatvarajući glavninu ukrajinskih snaga u takoyvani kotao. Bilo kako bilo, činjenica je da Ukrajinu očekuje presudna bitka na istoku zemlje i ona će u mnogome diktirati sudbinu i dalji razoj događaja, kaže Radulović.

Međutim, Boško Jovanović vojni komentator i magistar međunarodnih odnosa koji odlično poznaje temu Ukrajine i Rusije i aktuelnih dešavanja ima potpuno drugačije mišljenje

- Ruska logika polazi od toga da su Rusi i Ukrajinci jedan narod i tu nema prekomenrne upotrebe sile. Ko može da priča o ruskim teškim zločinima nek uporedi šta je radio NATO 1999. i šta je radio u Iraku. Zašto to pričam, zato što u Kijevu ima struje, hrane, interneta. Zelenski može da priča po pet sati. Železnička infrastruktura je čitava, a zašto to Rusi ne uništavaju zato što žele da je integrišu. Ponavljam ne da je prisajedine, nego integrišu. Ja ne sumnjam da će Rusi da slome otpor na Donbasu. Rusi imaju više artiljerije, Ukrajinci manje municije, ali su dobro utvrđen, kaže on i dodaje

- Znači stvar je u tome što je sledeći utvrđeni reon kod grada Pavlodara, koji je preko puta Djepetrovska, koji je s druge strane Dnjepra ili kako ga Rusi zovu Dnipro. Buvkalno je prazan prostor između Severnodonjecka, Kramatorska i Slovjanska i Dnjepetrovska (Dnjepro). Međutim šta će da rade sa Harkovom to se ne zna. Harkov je Ukrajini još bitniji od Kijeva zato što se tu vršila modernizacija tenkova. Tu je glavnina ukrajinske vojne industrije i ako se ne reši pitanje Harkova, uvek postoji pretnja da se gađa Belgorod, naglašava on.

