OVAKO ĆE UKRAJINA IZGLEDATI NAKON RATA! Stručnjaci otkrili taktiku Rusa: Evo zašto su izašli iz Kijeva

Rat u Ukrajini centralna je svetska tema jer su sukob i sankcije nešto što je zapad uvukao u osećaj beznađa sa neizvesnim posledicama za celu Evropu.

Komanda ukrajiskih oružanih snaga saopštila je da je uočila znake da Rusija počinje očekivanu novu ofanzivu na istoku Ukrajine, jačajući napade na delove oblasti Donjeck i Harkov.

Navedeno je da se najveći deo ruskih snaga koncentriše na preuzimanje potpune kontrole nad Donjeckom i Luganskom. Oružane snage su saopštile da su u toku ruski napadi na Marijupolj, uz pokušaje da se zauzme luka u tom gradu, javlja Rojters.

I dok rat utiče na sve zemlje sveta koje zauzimaju svoju poziciju, Švajcarski predsednik Ignacio Kasis izjavio je danas da se njegova zemlja pridružila međunarodnoj zajednici uvođenjem strogih sankcija protiv Moskve zbog napada na Ukrajinu, ali da to ne znači da je Švajcarska napustila svoju tradicionalnu neutralnost.

Sa druge strane Srbija je saznala da su dojave o bombama u tržnim centrima došle između ostalog iz Švajcarske, a bivši pilot JAT-a, Velibor Vukašinović istakao je da je tako poslata veoma loša poruka.

- Veoma lošu poruku. Izazivanje panike i straha, a država mora da napravi strategiju kako će se prema tome odnositi. Kada su krenule dojave o bombama na aerodromu nije učinjeno ništa da se to sputa. Zna se kako se to radi. Ranije su bila po dva oficira u avionima, tu se išlo i sa određenim rizikom. Turska je karakteristična po tome što kada je dobila dojavu o bombi nastavila je svoj let, uz pratnju lovaca. Toga ima i jako je loš znak - kaže bivši pilot JAT-a u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Očigledno se institucionalno tako nešto dešava. Tu organizovano treba raditi na svetskom planu na suzbijanju svega toga, To je planetarna stvar, tu počinje strah, počinje da opada poverenje putnika - istakao je

Činjenica je da albanski lobi dolazi iz Švajcarske, a Goran Anđelković, voditelj jutarnjeg programa Kurir televizije pitao je koliko je su dojave o bombama u Srbiji opasne.

- Devedesetih godina albanski lobi je imao najviše uticaja, najviše u to vreme kada je SR imala drugačiji imidž u svetu. U međuvremenu su svi saznali kako to funkcioniše, tako da sada su lobiji različitih država prisutni svuda. Ona može da ima određenog efekta, ali je ne treba precenjivati - kaže Dimitrije Milić programski direktor Novog trećeg puta.

On je istakao da se u javnosti promenila percepcija rata u Ukrajini.

- Očekivalo se da ćetaj rat biti gotov u 24 sata, međutim, vidimo da to podrazumeva mnogo više akcija. Sada vidimo da se rat pomerio na one teritorije koje su bile proruski nastrojene. Sada se koncentriše na jedan dugi deo napada koji ide ka Krimu - ističe Milić.

Velibor Vukašinović, bivši pilot i direktor JAT-a istakao je da smatra da se u Ukrajini sve odgirava planski.

- Skot Riter je rekao da se ovde radi o taktičkoj podeli ukrajinskih trupa, a avijacija je korišćena za ono što je bilo potrebno. Jasno se ovde vide frontovi - severni, središnji i južni front. Na južnom se vidi jasno šta se desilo, Marijupulj, tu čujem pretnje zalivanjem tih podzemnih skloništa. Jug je rešen. Ogromne snage Ukrajine su ostale, jer je prvi napad oko Hersona bio i tu je vezan jako veliki deo snaga. Rusi su tri dana od početka ovog sukoba ušli u Černobilj i Kijev, odkle su izašli, ali su vezali određene snage. Rusija je napala sa trećinom snaga kojima raspolaže Ukrajina, ali je vezivala odeđene delove. Vojnički gledano smatram da će se harkovski deo, Kijev i Odesa spojiti da Ukrajina definitivno gubi izlaz na more i to će biti rezultat ovog ratovanja i ove pogibije - kaže Vukašinović.

Dimitrije Milić istakao je da postoji elementarni problem za mir od kada je Ukrajina postala nezavisna.

- Postoji veliki problem između toga gde građani Ukrajine žele da idu i onoga gde Rusija smatra da bi Ukrajina trebalo da bude uređena. U tom smislu što Ukrajinci žele da idu na zapad, dok Rusija želi da iz zadrži uz sebe. I to je osnovni problem i to je problem star 30 godina, koji je eskalirao sada ratnim sukobom - istkao je Milić.

Vukašinović je naveo da vidi da se događaju određene stvari na Kosmetu.

- Kada je krenula ova priča sa Ukrajinom, videlo se da je počelo kopanje rovova na prelazu Srbije i Kosova. Imato naoružanje koje je stiglo Albancima od strane Britanije. Imate više ratova koji su zapaljeni na više strana, pitanje je šta je sledeće. Ukrajinski rat ide vojnim tokom, ali zabrinjavaju ovi drugi ratovi. Otkud sada rat između Pakistana i Avganistana, imate tenzije na Kosovu. Balkan je uvek bio bure baruta - istakao je Vukašinović.

