UZBUDLJIVO OTKRIĆE NAUČNIKA: Alat veštačke inteligencije koji može da predvidi rizik od ponovnog pojavljivanja tumora

Ovo otkriće, koje klinički onkolozi opisuju kao "uzbudljivo“, moglo bi da uvede revoluciju u nadzor pacijenata. Iako je napredak u lečenju poslednjih godina povećao šanse za preživljavanje, i dalje postoji rizik da bolest može da se vrati.

Praćenje pacijenata nakon tretmana je od vitalnog značaja da bi se obezbedilo hitno reagovanje na bilo koje ponovno pojavljuvanje raka. Trenutno, međutim, lekari imaju tendenciju da se oslanjaju na tradicionalne metode, uključujući one fokusirane na prvobitnu količinu i širenje raka, da bi predvideli da li će se tumor vratiti.

Prva u svetu studija koju su sproveli Fondacija NHS Rojal Marsden, Institut za istraživanje raka u Londonu i Imperijal koledž u Londonu identifikovala je model koji koristi mašinsko učenje – vrstu veštačke inteligencije – koji može da predvidi rizik od ponovnog pojavljivanja raka, i to bolje od postojećih metoda.

"Ovo je važan korak napred u mogućnosti da koristimo veštačku inteligenciju da bismo razumeli koji pacijenti su pod najvećim rizikom od ponovnog pojavljivanja raka i da bismo ranije otkrili ovaj recidiv kako bi ponovni tretman mogao biti efikasniji“, rekao je Gardijanu dr Ričard Li, lekar konsultantit fondacije Rojal Marsden.

Alat za veštačku inteligenciju može dovesti do toga da se recidiv otkrije ranije kod pacijenata za koje se smatra da su pod visokim rizikom, osiguravajući hitnije lečenje, ali takođe može dovesti do manje nepotrebnih naknadnih skeniranja i poseta bolnici za one koji se smatraju niskim rizikom, dodao je on.

U retrospektivnoj studiji, doktori, naučnici i istraživači razvili su model mašinskog učenja kako bi utvrdili da li može tačno da identifikuje pacijente sa rakom pluća (NSCLC) koji imaju rizik od ponovnog pojavljivanja nakon radioterapije.

Rak pluća je vodeći uzrok smrti od raka širom sveta i čini nešto više od petine (21%) smrtnih slučajeva od raka u Velikoj Britaniji. NSCLC čini skoro pet šestina (85%) slučajeva raka pluća i, kada se otkrije rano, bolest je često izlečiva. Međutim, više od trećine (36%) pacijenata sa NSCLC doživi recidiv u UK.

Utvrđeno je da je alat precizniji u predviđanju ishoda od tradicionalnih metoda. Rezultati studije objavljeni su u časopisu Lanset.

Kurir.rs