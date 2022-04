ĐOŠIĆ: UKRAJINA DOBIJA TEŠKO NAORUŽANJE?! Pukovnik u penziji smatra da preti OPŠTI HAOS, tvrdi da iz Kanade stiže OPASNA RAKETA

Velika Britanija će Ukrajini poslati 20 haubica AS-90 i desetine hiljada granata, piše britanski Ekspres pozivajući se na neimenovane izvore.

Navodi se da će Ukrajini biti poslato 45.000 visokoeksplozivnih granata britanske proizvodnje i da će haubice i granate prvo biti prebačene u Poljsku, gde će ukrajinski vojnici proći obuku kako bi mogli da ih koriste.

Ukrajina sada dobija teško naoružanje sa Zapada. Šta to znači kao i da li je to dovoljno komentarisali su u Jutarnjem programu Kurir televizije pukovnik u penziji Milorad Đošić i glavni urednik portala Tango Six Petar Vojinović.

Pukovnik u penziji smatra da dobijanje teškog naoružanja od strane Zapada vodi ka opštem haosu.

- Ovo vodi ka opštem haosu, imamo izveštaje da iz Kanade isto pristižu rakete. To je raketa koja do 7500 metara gađa ciljeve. S obzirom da Ukrajina više nema avijaciju, ide se na razvoj protivavionskog naoružanja. Džonson je pre neki dan priznao da se Englezi obučavaju u Poljskoj, postavlja se pitanje ko je to dole? Opšte naoružanje ne vodi ka dobrom - rekao je Đošić.

Vojinović smatra da su Ukrajini ostala samo pojedinačna savezništva.

- Ukrajine nija u NATO, izgleda da nije ni htela da uđe. Ono što Ukrajini ostaje sada su pojedinačna savezništva. To je možda i bolje od ulaska u NATO. Imamo izveštaje o vojnoj pomoći gde Amerika, Britanija i Francuska prednjače. Tu je čak i Hrvatska. Rusija ima pozavidno naoružanje, pogotovo kada je u pitanju oružje koje radi na daljinu - kaže Vojinović.

Džozef Bajden najavio je dodatnih 800.000.000 dolara vojne pomoći Kijevu. Zelenski je zatražio artiljeriju, municiju, protivavionske i protivtenkovske projektile.

Voditelji Goran Anđelković i Olja Lazarević upitali su goste u kom roku se isporuka tog naoružanja može očekivati.

- Ljudi ne znaju, kada neko kaže odvojićemo 800.000.000 dolara svi misle da su to neke velike pare, a nisu. To je naoružanje i oni gledaju da isprazne svoje stokove, pre neki dan se i kod nas digla dževa da će i Albancima isporučiti oružje. 2025 godine to naoružanje ispada iz upotrebe, vrlo je moguće da borac koji to upotrebljava nastrada. Pravi se kontraefekat - kaže pukovnik u penziji.

