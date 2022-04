FOKS NJUZ: HANTER BAJDEN ŽENI SVOG POKOJNOG BRATA I LJUBAVNICI Hejli testiraj se na HIV i odmah mi pošalji rezultat VIDEO

U jednoj od poruka Hali Bajden, pod naslovom „TREBA DA SE TESTIRAŠ NA HIV HEJLI“, Hanter Bajden je rekao: „Moraš da me obavestiš o rezultatu. DANAS. Danas se testiram. Bio sam bolesno uplašen, HEJLIi ti mi [spusti] slušalicu. Ljubav koju dajeŠ je tako uznemirujuća.”

Hanter Bajden je bio u vezi sa Hejli Bajden od 2016, otprilike godinu dana pre nego što su se on i njegova tadašnja supruga Ketlin Bajden razveli. To je takođe bilo godinu dana nakon što je njegov brat Bju Biden umro od raka mozga.

U vreme kada je zahtevao da se Hejli testira na HIV, on je takođe iznajmio stan sa njenom sestrom Elizabet Sekundi. Mesec dana kasnije, bivša striptizeta je rodila njegovo dete, iako je on negirao očinstvo dok to kasnije nije dokazano DNK testom.

Mnogi od prljavih detalja – kao i navodni skandal sa trgovinom uticajem porodice Bajden – izašli su na videlo kada su podaci sa laptopa koji je ostavio u radionici u Delaveru pali u ruke medija 2020. godine. Foks je izvestio o Najnovije curenje informacija u ponedeljak, rekavši da je Hanter Bajden takođe optužio Hejli Bajden da je okrenula svoju ćerku protiv njega i savetovao joj da potraži „ozbiljnu dugoročnu stručnu pomoć“.

„Volim te, čak i kada si okrutna“, rekao je Hanter Bajden, koji je u jednom trenutku živeo sa Hali Bajden i njeno dvoje dece. "Testiraj se i pošalji mi rezultat danas." Istog meseca, navodno joj je rekao: „Nadam se da imaš kome da se obratiš u krevetu u kući mog brata i da taj čin ljubavi može biti za njega ili nju ili njih, a ne za nekoga. I nemoj da se osećaš kao da si izgubio dva najbolja čoveka o kojima si ili bilo ko mogao da sanja."

Tada je novoizabrani predsednik Džo Bajden rekao novinarima u novembru 2020. da njegov sin nije učinio ništa loše i da su podaci o laptopu ruske dezinformacije. Sekretar za štampu Bele kuće Jen Psaki ponovila je poslednju tvrdnju tek u septembru 2021, nakon što je reporter Politico-a potvrdio autentičnost ključnih mejlova sa laptopa. Drugi veliki mediji, uključujući Njujork tajms i Vašington post, verifikovali su mejlove ranije ove godine, a Psaki je od tada zaobišla pitanja na tu temu.

Hanter Bajden, 52, priznao je u intervjuu u aprilu 2021. da bi laptop mogao biti njegov. Oženio se svojom drugom suprugom, južnoafričkom aktivistkinjom Melisom Koen, šest dana nakon što su se upoznali u maju 2019. Ona im je rodila sina u martu 2020.

Federalni tužioci trenutno istražuju prekomorske poslove Hantera Bajdena, uključujući veze sa kineskim energetskim rukovodiocima, kao i njegove poreske prijave.

Kurir.rs/RT