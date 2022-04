ENIGMA BAJDENOVIH FINANSIJA Pojavilo se 5 miliona USD misterioznih prihoda, neki ro povezuju sa mutnim poslovima sina Hantera!

Analiza urađena na osnovu finansijske prijave predsednika SAD Džoa Bajdena otkrila je da je on dobio 5,2 miliona dolara neobjašnjivog prihoda.

Analiza koju je uradio Dejli mejl otkrila je da je predsednik prijavio skoro 7 miliona dolara više u svojim poreskim prijavama nego u svojim vladinim izveštajima o transparentnosti.

Iako bi se deo tog iznosa mogao objasniti zaradom njega i prve dame Džil Bajden koja nije potrebna da se prijavi, i dalje ostaje oko 5,2 miliona dolara koje je zaradila Bajdenova kompanija koja nije navedena u njegovoj evidenciji o transparentnosti.

Između 2017. i 2019. godine, Bajdenovi su prijavili prihod od 16,5 miliona dolara na svojim federalnim poreskim prijavama, koje je objavila Bajdenova kampanja. Većina ovog prihoda dolazi od njihove dve kompanije SeltikKapri Korp i Đakopa Korp, koje par koristi za govorne i pismene angažmane.

Međutim, u istom periodu, podnesci Kancelarije za vladinu etiku pokazuju da je Bajden prijavio samo 9,6 miliona dolara prihoda za sebe i suprugu.

Prema Dejli mejlu, deo tog jaza od 7 miliona dolara je popunjen platama koje je prva dama zaradila kao nastavnik na koledžu Severne Virdžinije, kao i od plate koju je sebi isplatila od Đakope, a koju nisu morali da prijavljuju na OGE.

U podnesku OGE-a podnetom u julu 2019. godine, pokazuje se da je oko 8.699.787 dolara prijavljeno za par između 2017. i maja 2019. godine, od čega je 7.451.727 dolara, od kojih je Bajden rekao da potiče od kompanije SeltikKapri Korp.

Obrazac OGE dostavljen u maju 2020. prijavio je dodatnih 907.160 dolara koji nisu plaćeni sve do njihovog izveštaja za 2019. godinu. To je dovelo do njihovog ukupnog iznosa za period na 9,606,947 dolara, a ukupno za SeltikKapri na 8,065,464 dolara.

Bajdenova federalna poreska prijava za 2017. pokazala je 11 miliona dolara prilagođenog bruto prihoda, sa skoro 4,6 miliona dolara u 2018. i 985.233 dolara u 2019.

Prema Dejli mejlu, „Džoove poreske prijave detaljno prikazuju prihod od Seltik Kaprija od 9.636.690 dolara u 2017., 3.030.667 dolara u 2018. i 578.178 dolara u 2019. godini, što čini ukupno 13.245.535 dolara.

Izdanje je navelo da je ovo 5.180.071 dolar više od zarade SeltiKKapri-a koju je Bajden prijavio na svojim OGE obrascima. Sa tim nedostajućim iznosom kombinovanim sa mejlovima na laptopu Hantera Bajdena, u kojima se sugeriše da će njegov otac dobiti 10 odsto udela u ugovoru sa kineskom kompanijom, neki ukazuju na to da predsednik ima dublje veze sa poslovima njegovog sina koje su ranije otkrivene.

U razgovoru za Dejli mejl, senator Čak Grasli je rekao da „dokazi o predsednikovim finansijskim i poslovnim vezama sa Hanterom nastavljaju da rastu. Za prvu porodicu je imperativ da pokaže američkom narodu transparentnost koju zaslužuju“.

Senator Ron Džonson, koji zajedno sa Graslijem istražuje poslove Hantera Bajdena u inostranstvu, rekao je da su milioni Džoa Bajdena koji se ne vode u evidenciju „još jedna uznemirujuća informacija koja postavlja pitanja koja zaslužuju odgovore”.

„Kada će korporativni mediji početi da rade svoj posao i postavljaju ova pitanja predsedniku Bajdenu?" rekao je. „A kada će predsednik Bajden početi da bude iskren prema javnosti? Američki narod zaslužuje istinu".

Kurir.rs/postmillennial