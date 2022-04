RUSKI RATNI BRODOVI PONOVO SE POJAVILI BLIZU OBALA ODESE: Ni potapanje raketne krstarice ih nije omelo! VIDEO

Potapanjem raketne krstarice Moskva, činilo se da su Ukrajinci za jedan duži vremenski period uspeli da oteraju ruske brodove od crnomorske obale i okoline Odese, ali avaj. U sredu u prepodnevnim časovima tuski brodovi su se ponovo vratili do obala Odese.

Na snimcima koji su se pojavili na Tviteru vide se ruski brodovi na velikoj udaljenosti. Za zad nije zabeleženo njihovo bliže približavanje obali.

Inače pre dva dana zabeleženo je bilo ponovo kretanje ruski desantnih brodova, ali i podmornica.

Mnogi veruju da je to znak da Rusija ponovo planira intenzivne operacije na ovome pravcu, kao i da je uništenje mosta, koji je vezao Odesku oblast sa Bersabijom i rumunskom granicom veza sa ovom pričom, kao i izlaskom ruske vojske na Dunav.

Da li će zaista biti tako i da će ruska vojska na taj prostor da izvrši pored helikopterskog i pomorski desant, kao i zauzimanje luke Reni treže po veličini najznačajnije ukrajinske luke ostaje da se vidi u narednim danima i nedeljama.

