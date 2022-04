ZELENSKI O GASNOJ KRIZI: Niko u Evropi ne može da se nada da će zadržati normalnu ekonomsku saradnju sa Rusijom (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski upravo je predao svoju noćnu video-poruku naciji, u kojoj se osvrće na ono što on naziva "energetskom ucenom" Rusije protiv Evrope.

On kaže da prekid isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj pokazuje da "niko u Evropi ne može da se nada da će održati bilo kakvu normalnu ekonomsku saradnju sa Rusijom".

"Ove nedelje, rusko vođstvo započelo je novu seriju energetskih ucena prema Evropljanima. Odluka da odseku isporuku gasa Poljskoj i Bugarskoj je još jedan argument u korist činjenice da niko u Evropi ne može da se nada da će zadržati normalnu ekonomsku saradnju sa Rusijom.

Ona posmatra kao svoje oružje ne samo gas, već i bilo koju trgovinu. Samo čeka trenutak kada će jedno ili drugo polje trgovine moći da koristi da Evropu ucenjuje politički ili da ojača rusku vojnu mašinu, koja vidi ujedinjenu Evropu kao metu", naglasio je Zelenski.

On je uputio poziv i poručio - "što pre se svi na kontinentu slože da ne mogu da zavise od Rusije u trgovini, to će pre doći do stabilnosti".

Ukrajinski predsednik je takođe pozdravio sporazum sa EU o suspendovanju carina i kvota na ukrajinski izvoz, rekavši da Rusija želi da napravi haos na globalnim tržištima - posebno za hranu. Ukrajinski izvoz bi pomogao stabilizaciji tržišta i podržao ekonomiju zemlje tokom krize, naglasio je predsednik Ukrajine.

Zelenski je posebno pozdravio ljude na jugu Ukrajine koji nastavljaju da protestuju zbog prisustva ruskih okupacionih snaga.

U Hersonu, gde su ukrajinski zvaničnici rekli da su prorusi planirali da održe referendum u sredu kako bi pokazali podršku Moskvi, demonstranti sa ukrajinskim zastavama okupili su se na glavnom gradskom trgu pre nego što su raspršeni suzavcem, prenosi CNN.

Zelenski je rekao da želi da izrazi svoju zahvalnost onima koji su odbili da odustanu.

"Što je sada jači naš otpor, što će okupatori videti više odbacivanja, to će se pre vratiti normalan život na našu zemlju", rekao je on.

