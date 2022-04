KOSOVO I PUTIN! Analitičar podsetio na reči ruskog lidera iz 2014. U TOKU JE ŠAHOVSKA PARTIJA VELIKIH SILA

Ruski predsednik Vladimir Putin je u razgovoru s generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom rekao da je presedan već napravljen i da su Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika postale nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda pravde o Kosovu.

Ovaj Putinov manevar trebalo bi da deluje otrežnjujuće za sve koji i dalje podgrevaju lažnu dilemu da li Srbija treba da gleda isključivo svoje interese. Sada je više nego ikad ranije važno da naša zemlja nastavi da vodi sopstvenu politiku, čije su težište naši nacionalni i državni interesi i pozicija slobodne i nezavisne države.

Ovu izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina analizirali su u Jutarnjem programu Kurir televizije politički analitičari Vladimir Dobrosavljević i Aleksandar Pavić.

foto: Kurir televizija

- Putin štiti interese Rusije u Donbasu, ali meni je pala na pamet analogija nakon što je proglašena nezavisnost Krima 2014. godine, a tad se praktično Putin pozvao na isti presedan, s ciljem da se ukaže da su dvostruki aršini uvedeni. Rusija samo koristi ono što su isti ti akteri koji sada prozivaju Rusiju tad pozdravili. Svi od reda koji su priznali lažnu državu Kosovo su pozdravili mišljenje Međunarodnog suda pravde - rekao je Pavić.

Na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića i Olje Lazarević da li tim izjavama onda i Putin pozdravlja odluku međunarodnog suda pravde kada je reč o Kosovu.

- To je mišljenje, nije odluka. Od 2014. godine da li je Rusija promenila politiku prema Kosovu? To nam govori da je ovo identična situacija sa Donjeckom i Luganskom republikom, Putin je praktično iskoristio iste reči kao onda. Mišljenje Međunarodnog suda pravde je da svaka grupa koja sebe proglasi demokratski izabranim vođom naroda bilo gde u svetu može da proglasi nezavisnost i da to nije protivno međunarodnom pravu. Srbi na KiM bi mogli da daju slično proglašenje. Od 2014. godine Ukrajina nije suverena zemlja, ona se 8 godina sprema za rat protiv Rusije i oni je više ne tretiraju kao suverenu, zato je cilj ove operacije demilitarizacija da bi Ukrajina mogla suvereno da odlučuje - kaže Pavić.

foto: Kurir televizija

Dobrosavljević smatra da je Rusija primenila ono što su već drugi primenili na Srbiji.

- Nisam siguran da ta šahovska igra velikih sila ima puno veze sa nama. Mi često sebe volimo da tumačimo u malo širim kontekstima. Rusija je samo primenila ono što su već drugi primeni na nama. Međunarodno pravo, teorija suvereniteta, demokratija, slobodno tržište, sve je to prihvatljivo i ozbiljno dok reguliše odnose između "velikih". Kada se oni povuku, dobijemo kršenje svega toga. Velikim imperijama je dozvoljeno da krše, nama ostalima nije - kaže Dobrosavljević.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

