ŠOLC IZ JAPANA BRANI KUPOVINU GASA IZ RUSIJE Nemački kancelar: Izazov je što evropske zemlje zavise od ruskog goriva

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je tokom današnje posete Japanu da je izazov to što mnoge evropske zemlje, uključujući Nemačku, zavise od uvoza fosilnih resursa iz Rusije.

Šolc je rekao da njegova vlada ove godine ima za cilj da okonča uvoz ruskog uglja i nafte. On je rekao da će isto biti i sa gasom, ali to je proces koji će zahtevati više vremena.

Na pitanje da li je zabrinut da bi Rusija mogla da prestane da isporučuje gas Nemačkoj, kao što je to uradila Poljskoj i Bugarskoj, Šolc je odgovorio da bi "svaki prekid imao posledice po ekonomsku situaciju".

On je rekao da je to i razlog zašto do sada nisu uvedene sankcije na isporuku energenata iz Rusije.

Kurir.rs/Beta